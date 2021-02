La classifica finale di Serie A secondo lo studio condotto dal CIES in base al rendimento attuale di tutte le squadre

La vittoria di ieri sera dell’Inter a San Siro contro la Lazio, grazie ad uno straripante Romelu Lukaku, ha permesso alla squadra di Antonio Conte di ottenere la vetta della classifica, con un punto di vantaggio sul Milan, sconfitto due giorni fa dallo Spezia. Domenica prossima ci sarà il big match, il derby della madonnina tra nerazzurri e rossoneri, il terzo dopo l’andata di campionato vinta dalla squadra di Pioli e i quarti di finale di Coppa Italia vinti dagli uomini di Conte. Una partita che potrebbe far prendere il volo all’Inter in caso di vittoria, o ristabilire il primo posto del Milan dopo il sorpasso subito.

Intanto l’osservatorio del CIES ha stilato una classifica finale in base all’attuale andamento del nostro campionato, sulla base di uno studio condotto su tutte le squadre di Serie A, valutando l’andamento e il ritmo messo in mostra fino ad oggi. Alcuni risultati potrebbero risultare sorprendenti e inaspettati, altri piuttosto prevedibili rispetto a quanto visto fin ora in questa prima parte di stagione.

La classifica finale di Serie A secondo lo studio del CIES

Secondo lo studio effettuato dal CIES la possibile classifica a fine campionato potrebbe vedere la retrocessione di Crotone, Parma e Cagliari con un distacco di ben 11 punti tra il Torino e il terzultimo posto. Per la lotta all’Europa, in proiezione la Lazio rimarrebbe fuori dalle prime 6 posizioni con 66 punti a fine stagione. Il sesto posto verrebbe occupato dall’Atalanta, con la Roma in quinta posizione e quindi in pieno obiettivo Europa League.

Con 76 punti totali il quarto posto, e quindi qualificazione alla prossima Champions League, sarebbe del Napoli di Gattuso che attualmente si trova quinto in classifica. La Juventus non andrebbe oltre il terzo posto con 78 punti, stessa posizione occupata adesso. L’Inter sarebbe campione d’Italia con 81 punti, seguito dal Milan secondo a 79