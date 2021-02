La Juventus pensa al rinnovo del contratto di Cristiano Ronaldo attualmente in scadenza nel 2022, con spalmatura del suo mega ingaggio di 31 milioni di euro netti

Juventus e Cristiano Ronaldo insieme anche l’anno prossimo? Forse. L’idea della Juventus, stando perlomeno alle ultime indiscrezioni provenienti da Torino, è quella di addirittura proporre al fuoriclasse portoghese il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2022. Un rinnovo che ha come obiettivo principale la ‘spalmatura’ del suo mega ingaggio di 31 milioni di euro netti, qualcosa come più di 50 milioni lordi nonostante l’utilizzo del famoso Decreto Crescita. Spalmatura equivale in sostanza a taglio, per questo è tutt’altro che scontata una risposta positiva da parte del 36enne nativo di Funchal. Nel caso fosse negativa, il club presieduto da Andrea Agnelli potrebbe cominciare a ragionare in maniera seria sulla cessione di CR7, anche se la ricerca di un acquirente potrebbe essere più complicata del previsto considerate le gravi difficoltà economiche in cui versa tutto il sistema calcio.

Calciomercato Juventus, Ronaldo per Pogba: scambio pazzesco. Le cifre

Un tentativo concreto Paratici (o chi per lui, visto che è sempre in scadenza) e soci possono farlo con le ex squadre di Ronaldo, ovviamente quelle ricche e di prestigio: Real Madrid e Manchester United. Ai ‘Red Devils’ potrebbe venir addirittura offerto uno scambio alla pari con Paul Pogba. Il centrocampista francese ambisce da tempo a lasciare Manchester, per accasarsi proprio al sopracitato Real oppure proprio alla sua amata Juventus, e come Ronaldo ha il contratto che termina fra sedici mesi.

“Non parlo di percentuali e quello che devo fare non lo faccio davanti a voi, ma davanti ad altre persone”, ha risposto l’altro giorno Mino Raiola all’inviato di Calciomercato.it che gli chiedeva di dare delle percentuali sul ritorno di Pogba al Torino. Un ritorno, come vi stiamo raccontando, che potrebbe avvenire attraverso questo clamoroso scambio con Cristiano Ronaldo. Il tutto alla pari, per una cifra intorno ai 65-70 milioni di euro, con i bianconeri che riuscirebbero a fare pure plusvalenza dato che nel bilancio dello scorso giugno il lusitano ‘pesava’ per 57,9 milioni di euro.

A.R.