Come sta il Porto? Il focus sul momento della squadra di Conceiçao in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus

Calendario senza tregua per la Juventus. Archiviata la pesante battuta d’arresto sul campo del Napoli, che ha visto scivolare i bianconeri a -8 dall’Inter, per la squadra di Pirlo è già tempo di Champions League. Torna infatti la fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea, con la Juve che sarà impegnata mercoledì sera, alle ore 21, ad Oporto contro i portoghesi nel match di andata degli ottavi di finale. Dagli ultimi risultati della squadra di Conceiçao alle assenze: ecco come arriva il Porto alla sfida contro la Juventus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Porto-Juventus, gli ultimi risultati e le assenze dei portoghesi

La formazione di Conceiçao è reduce da quattro pareggi consecutivi tra campionato e coppa di Portogallo, e non vince dallo scorso 1 febbraio contro il Rio Ave. L’ultima sconfitta risale invece al 19 gennaio con lo Sporting, che è anche in fuga in Primeira Liga: gli ultimi tre pareggi consecutivi in campionato hanno fatto scivolare il Porto a -7 dalla capolista, con Braga e Benfica appaiate al terzo ed al quarto posto rispettivamente a -1 e -3 dalla squadra di Conceicao. Non è insomma il miglior momento possibile per il club portoghese, che con ogni probabilità non avrà nemmeno a disposizione uno dei suoi migliori giocatori. Otávio, infatti, soggetto anche di indiscrezioni di calciomercato, è alle prese con un problema muscolare e difficilmente sarà della partita. In forte dubbio anche Nanú, reduce da un bruttissimo colpo alla testa subito nelle scorse settimane che gli ha causato una commozione cerebrale.

Infine, non ci sarà sicuramente il difensore ex Roma Ivan Marcano, che è ancora ai box in seguito alla rottura del legamento crociato. Occhi puntati anche sul figlio di Sergio Conceiçao, Chico, classe 2002 che all’esordio nel derby contro il Boavista si è guadagnato un rigore e ha propiziato una rete (poi annullata). Ecco, dunque, la squadra che troveranno di fronte Cristiano Ronaldo e compagni.