Calciomercato Juventus, addio Sergio Ramos | "Andrà via"

Sergio Ramos probabilmente lascerà il Real Madrid: arriva l’annuncio sul futuro dello spagnolo, c’è la Juventus

La Juventus è sempre molto attenta a sfruttare le occasioni che presenta il mercato. I colpi a parametro zero del ds Fabio Paratici negli ultimi anni sono stati parecchi. Anni fa arrivarono Pirlo -oggi l’allenatore- e Pogba, di recente anche Rabiot e Ramsey. Insomma, giocatori che sanno cosa vuol dire vincere e avere una precisa mentalità che permetta alla Juve di restare in alto. Il club bianconero potrebbe fare la stessa cosa con Sergio Ramos, in scadenza di contratto con il Real Madrid.

Sergio Ramos non ha ancora rinnovato e, almeno per ora, il suo contratto resta in scadenza il 30 giugno 2021. La scelta definitiva del difensore spagnolo non è ancora arrivata, anche se negli ultimi mesi c’è stata una fase di stallo in cui era vicina la rottura. Il rapporto con il presidente Florentino Perez si sta deteriorando, e il numero 1 dei Blancos non sembra molto propenso ad accettare le sue condizioni economiche.

Juventus, Sergio Ramos lascia il Real Madrid

Arrivato a 35 anni, il Real Madrid non vorrebbe infatti garantire a Sergio Ramos delle precise richieste economiche. La pandemia dovuta al Covid ha fatto parecchi danni e i soldi sono pochi e verrebbero investiti sul mercato. Ieri c’è stato un incontro tra ‘El Gran Capitan‘ e la massima dirigenza delle Merengues: il vice presidente de Blais, il dg Sanchez e il direttore Galeano. E secondo quanto riferito da ‘El Chiringuito TV‘, le cose non sono andate per il verso giusto.

Il giornalista Josep Pedrerol, infatti, ha dichiarato: “Sergio Ramos andrà via dal Real Madrid. Non c’è alcuna possibilità che resti. Il Real in queste circostanze non darà al difensore i soldi che chiede e il fatto che lui non voglia decurtarsi lo stipendio del 10% complica la trattativa“. Parole chiare, che mettono la parola fine sull’avventura del capitano con la maglia dei Blancos. A questo punto, diversi club sarebbero pronti ad approfittarne. C’è la Juventus, desiderosa di tornare a vincere la Champions League. Ma non solo. Anche club inglesi come Manchester United e Manchester City, oppure il PSG, sarebbero disposti a prenderlo.