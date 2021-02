Calciomercato Milan, difensore dalla neopromossa | Colpo low cost

Il Milan ha messo gli occhi su un difensore dello Spezia per la prossima stagione: un profilo giovane che piace a Maldini

Il Milan sabato sera ha disputato una pessima partita contro lo Spezia, merito soprattutto dei ragazzi di Vincenzo Italiano, che sta proponendo un grande calcio. Partita come una delle favorite assolute alla retrocessione, la squadra ligure si sta invece affermando come la sorpresa del campionato. Non ci sono individualità eccellenti, ma la grande forza dell’allenatore è stata proprio quella di non far notare le ‘differenze’ che ci sono con squadre in Serie A da anni.

D’altra parte, il Milan ha perso la vetta della classifica in favore dell’Inter. Un 2-0 pesantissimo, che ha fatto scivolare Pioli e i suoi a -1 dai nerazzurri, in attesa del derby di domenica. Tuttavia, c’è un fattore da considerare: giovedì c’è la sfida di Europa League contro la Stella Rossa, mentre l’Inter non ha coppe da giocare. E in una stagione in cui la continuità è importantissima, questo potrebbe fare la differenza.

Milan, occhi su Erlic dello Spezia

L’obiettivo dichiarato dei rossoneri è comunque quello di ritornare in Champions League. La squadra costruita da Maldini rientra perfettamente nei primi quattro posti. Frutto di un progetto che ha portato diversi ‘anziani’ come Kjaer e Ibrahimovic a far integrare i tanti giovani -Tonali, Tomori, Dalot, Leao…- acquistati dal dt. E non è finita qui. C’è un giocatore che milita nello Spezia che il Milan starebbe seguendo con attenzione. Si tratta di Martin Erlic.

Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, il Milan sta cercando un difensore per la prossima stagione e ha messo gli occhi anche su Martin Erlic. Si tratta di un classe ’98 con ampi margini di miglioramento e grande fisicità. Caratteristiche che piacciono a Paolo Maldini, anche per i costi contenuti che avrebbe il colpo: lo Spezia lo lascerebbe andare per circa 6 milioni di euro. Questa stagione ha già giocato 15 partite e messo a segno un gol. Il difensore croato potrebbe dunque essere il prossimo colpo del club rossonero.