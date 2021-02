Il calciomercato dei portieri potrebbe iniziare con la Juventus che perde il suo titolare pronto per Mourinho se dovesse partire Lloris, che invece potrebbe raggiungere il suo mister Pochettino al Paris Saint-Germain

L’intreccio di calciomercato dei portieri sta per avere inizio: se Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, dovesse reclamare a sé Lloris, la squadra di José Mourinho, il Tottenham, sarebbe pronta a mettere le mani sull’estremo difensore della Juventus, Szczesny.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, addio Sergio Ramos | Arriva l’annuncio

Calciomercato Juventus, Mourinho pensa a Szczesny per il post Lloris | Gli intrecci

Football Insider, portale britannico, lo dà per certo: Hugo Lloris, portiere del Tottenham, francese e campione del mondo in carica, potrebbe presto tornare in patria, al Paris Saint-Germain per la precisione, e seguire il suo vecchio mister, Mauricio Pochettino.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, Ronaldo in bilico | Tentativo di super scambio

Il rapporto tra i due, racconta ancora il sito, è sempre stato ottimo, tanto che mangiavano ogni giorno insieme. Proprio per questo motivo e per la stima che prova nei suoi confronti, il tecnico argentino starebbe pensando proprio a lui per difendere i pali della squadra francese. Il portiere, dal canto suo, non vive male il carismatico Mourinho come guida degli Spurs, ma tornare a casa, con il suo allenatore del cuore, potrebbe essere davvero un sogno.

La porta dei londinesi rimarrebbe quindi sguarnita, ma a tutto c’è un rimedio. Mourinho e i suoi, infatti, se Lloris dovesse salutare, starebbero pensando al portiere polacco della Juventus, Wojciech Szczesny, il cui contratto con i bianconeri è in scadenza nel giugno del 2024. Al momento, il suo cartellino costerebbe 35 milioni, contro i 12 milioni del trentaquattrenne voluto da Pochettino.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, assalto al top player | Ronaldo ci prova ancora!

Una cifra piuttosto alta per gli Spurs che non se la passano molto bene ultimamente dal punto di vista finanziario. Durante il calciomercato estivo, infatti, dovrebbero partire importanti pedine per far rifiatare i conti dei londinesi, e molti giocatori sono sul piede di partenza soprattutto per i risultati ottenuti sul campo.

Nono in Premier League, il Tottenham potrebbe essere fuori da tutti i giochi l’anno prossimo. Sarà ancora più difficile, allora, attrarre e blindare i calciatori senza Champions ed Europa League, e senza i soldi che da queste competizioni arrivano.

M.P.