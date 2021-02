La Juventus potrebbe dire addio ad Aaron Ramsey: proposta di scambio del club inglese, c’è la risposta del club bianconero

I colpi a parametro zero della Juventus sono importanti nell’ottica della squadra di Andrea Pirlo. Adrien Rabiot e Aaron Ramsey collezionano molti minuti, ma potrebbero esserci delle novità sul loro futuro. Soprattutto sul centrocampista gallese, che nella sua carriera in Premier League si è ben comportato anche se ha avuto diversi problemi fisici. Infortuni che sono continuati anche in Serie A, ma nonostante ciò sono tante le squadre inglesi che vorrebbero riportarlo alla ‘base’.

Ramsey è alle prese con un infortunio muscolare e in questa stagione ha giocato in totale 20 partite, dove ha messo a segno 2 gol e siglato 3 assist. L’eventuale vendita del centrocampista gallese metterebbe la Juventus in una posizione di netto favore, visto che verrebbe effettuata una plusvalenza importante. Il club bianconero lo valuta almeno 20-25 milioni di euro.

Juventus, il West Ham vuole Ramsey

Il West Ham è uno dei club interessati a riportare in Inghilterra Aaron Ramsey. L’esperienza italiana non è stata di livello eccelso e il suo addio non farebbe strappare i capelli a Pirlo e Paratici. Gli Hammers, però, non vorrebbero sborsare la cifra per intero. Il Covid ha cambiato molto la percezione del mercato, anche per i ricchi club inglesi. Ecco perché verrebbe offerto uno scambio.

Il giocatore che il West Ham vorrebbe mettere sul piatto per abbassare le pretese della Juventus è Manuel Lanzini. Trequartista argentino classe ’93, è in Premier da ormai cinque anni e questa stagione ha visto poco il campo. Gli Hammers lo valutano sui 13 milioni di euro e insieme al giocatore verrebbe offerto un conguaglio di circa 10 milioni. La Juve, d’altra parte, non è molto entusiasta di questa proposta. L’ideale in questo periodo è vendere per incassare solo cash, in modo tale da reinvestire la cifra sul mercato.