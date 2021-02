Calciomercato Juventus, Rabiot 'finanzia' il super colpo | Le cifre

La Juventus vorrebbe acquistare un nuovo giocatore a centrocampo la prossima estate: andrebbe però sacrificato Adrien Rabiot

La Juventus sabato scorso ha perso contro il Napoli per 1-0 allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Andrea Pirlo ha deluso le aspettative, non riuscendo a rimontare il gol segnato da Lorenzo Insigne. I bianconeri non hanno continuità, come quasi tutte le squadre europee, in questa stagione anomala. Il ds Paratici è però alla ricerca di rinforzi sul mercato, in grado di alzare la qualità del centrocampo. E uno dei calciatori che si sta esprimendo meglio questa stagione è Jordan Veretout.

Veretout sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Il suo score da 9 gol e 2 assist in 21 partite di Serie A ha contribuito moltissimo alla classifica attuale della Roma, che ora è terza a 43 punti. Il centrocampista è al secondo anno in giallorosso ed è un titolare inamovibile di Fonseca. La Juventus sembra interessata al giocatore per la prossima estate, anche perché il francese riesce ad abbinare qualità e quantità. Una cosa che Pirlo apprezza molto.

Juventus, colpo Veretout coi soldi di Rabiot

Tuttavia, per imbattersi in una spesa molto onerosa, la Juve ha prima bisogno di cedere. Nella lista dei maggiori indiziati per la partenza c’è Adrien Rabiot, altro francese, arrivato però dal Paris Saint-Germain a parametro zero. L’avventura di Rabiot alla Juve non è stata esaltante fino a questo momento e l’eventuale vendita potrebbe dare ai bianconeri la possibilità di effettuare una grande plusvalenza: infatti, Paratici si priverebbe dell’ex PSG per non meno di 30 milioni di euro.

Una cifra che permetterebbe alla Juventus di andare dritta su un altro centrocampista e la suggestione Veretout è forte. La Roma valuta il francese sui 40 milioni di euro. Tra le fila dei giallorossi, però, c’è da capire chi sarà il prossimo allenatore. La posizione di Fonseca non sarebbe sicura nemmeno con la qualificazione alla Champions League. La società è cambiata e c’è un nuovo ds: dunque, non è escluso che ci sia un nuovo allenatore.