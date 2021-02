La Juventus pensa alla nuova mossa a sorpresa: in caso di mancato scudetto può esserci una nuova rivoluzione in panchina

Non è una stagione facile quella che sta vivendo la Juventus, che dopo un momento di ripresa è crollata nuovamente nel match di sabato contro il Napoli allo Stadio “Diego Armando Maradona”. I bianconeri non hanno disputato una brutta gara, ma hanno ottenuto una sconfitta delicata che in questo momento crea sicuramente dei problemi. Il 2021 sembrava essere positivo per la ‘Vecchia Signora’ ma il ko di Napoli alimenta incertezze e dubbi. La rivoluzione effettuata la scorsa estate non ha fin qui portato i frutti sperati, anche se c’è ancora diverso tempo a disposizione.

Sarà fondamentale soprattutto il cammino in campionato per valutare in maniera dettagliata l’operato di Pirlo e il suo staff. Al momento in classifica ci sono ben otto punti di svantaggio sull’Inter che occupa la posizione più alta. C’è anche da dire però che i bianconeri hanno disputato una gara in meno, pertanto il gap potrebbe ridursi in caso di successo nel recupero contro il Napoli. Nonostante ciò però non sono più commessi passi falsi da qui alla fine per portare a casa il decimo scudetto consecutivo.

Calciomercato Juventus, senza scudetto Pirlo può partire: il sogno resta Zidane

La squadra è concentrata sul campo e vuole rialzarsi al più presto per dire la sua in questi ultimi tre mesi di stagione. In Coppa Italia ci sarà la finale con l’Atalanta a maggio mentre in Champions League il cammino è ancora lungo, visto che mercoledì ci sarà l’andata degli ottavi di finale contro il Porto. Tutto questo si aggiunge a un cammino che deve essere obbligatoriamente avvincente in Serie A.

Non sarà facile e in questi tre mesi Andrea Pirlo si giocherà tutto. Dalla testata giornalistica spagnola ‘Fichajes.net’, fanno sapere che in mancanza di titoli a fine stagione il tecnico potrebbe salutare Torino per fare spazio a un big. In caso di addio di Pirlo la società potrebbe pensare al ritorno di fiamma per Zinedine Zidane, che è da ormai diverso tempo il sogno della dirigenza.

Sarà decisiva dunque la lotta allo scudetto e bisogna rialzarsi al più presto per ridurre lo svantaggio dalle squadre più avanti in classifica.