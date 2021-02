La Juventus studia nuovi colpi per l’attacco e potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione: un addio e due ingressi

È una stagione particolare quella che sta vivendo la Juventus, che è partita male e ha collezionato troppi passi falsi nei primi mesi e ora sta provando a rialzarsi. Il 2021 stava andando piuttosto bene per la ‘Vecchia Signora’, che però dopo aver perso a “San Siro” contro l’Inter a metà gennaio è crollata anche allo Stadio “Diego Armando Maradona” con il Napoli per 1-0. A causa di questo ko, ora non sono più concessi passi falsi visto che la vetta della classifica, attualmente occupata dai nerazzurri, dista ben otto punti.

La compagine allenata da Andrea Pirlo ha dalla sua parte il fatto che da qui alla fine del campionato dovrà giocare una gara in più, visto che al momento non è stata ancora recuperata la sfida con il Napoli di inizio ottobre e non c’è ancora una data. Molto dipenderà anche dal percorso in Champions League, competizione che partirà mercoledì per i bianconeri che sono attesi dalla sfida con il Porto, valevole per l’andata degli ottavi di finale.

Calciomercato Juventus, Dybala in bilico: in caso di addio c’è Icardi. Spunta anche il colpo Kean

Intanto continua a tenere banco in casa Juventus il problema relativo a Paulo Dybala. L’argentino è considerato ancora oggi un elemento importante, anche se sta giocando meno tra infortuni e concorrenza con Morata, ma il suo contratto scade a giugno 2022 e serve una soluzione al più presto. Possibile a questo punto che venga sacrificato per arrivare a un nuovo colpo in attacco. Nel mirino dei bianconeri infatti potrebbe esserci l’attaccante del PSG Mauro Icardi, ma prima la ‘Joya’ deve rinnovare per un’eventuale operazione.

Dybala è valutato circa 80 milioni di euro con rinnovo, mentre Icardi ha un prezzo tra i 50 e i 55 milioni di euro. Per questo motivo, in caso di scambio, la Juventus vorrebbe anche circa 25 milioni di euro per bilanciare l’offerta. Gran parte di questi soldi poi potrebbero servire per cercare l’assalto verso Moise Kean, che non verrà riscattato proprio dal PSG e tornerà all’Everton. La valutazione dell’attaccante secondo il club inglese si aggira intorno ai 35 milioni di euro.

La Juventus potrebbe effettuare dunque modifiche importanti in attacco, dove al momento ci sono solo tre calciatori per due posti.