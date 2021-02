La Juventus cerca un difensore per la prossima estate: l’ultima occasione arriva dal Bayern Monaco pronto a cedere il giocatore. Le cifre dell’affare

La Juventus guarda con interesse al mercato di giugno. La società bianconera vuole rinforzare la rosa di mister Pirlo con innesti mirati e funzionali al progetto. Il primo obiettivo è ringiovanire la squadra cercando di seguire una linea che ha da sempre caratterizzato le mosse del club: giocatori forti e che abbiano ampi margini di crescita, seppur già con una discreta esperienza.

Calciomercato Juventus, Sule in vendita

Proprio per questo si lavora ininterrottamente a caccia di un’occasione. L’ultima suggestione arriva dalla Germania e da quanto sta accadendo in casa Bayern Monaco. I campioni del Mondo si preparano ad una rivoluzione del reparto difensivo: da chiarire la posizione di due calciatori, Niklas Sule, classe 1995 e Jerome Boateng, 32 enne.

Il primo ha un contratto in scadenza nel 2022, l’altro a giugno, ma il club bavarese è pronto a puntare su Boateng, sacrificando invece Sule. La conferma è arrivata dalle parole di Lothar Matthäus, intervenuto a ‘Sky Sport Germania’: “Il Bayern Monaco non è soddisfatto dal rendimento di Sule, può lasciarlo partire per 30-40 milioni e reinvestire poi i soldi per un altro giocatore“.

Calciomercato Juventus, Boateng resta al Bayern

L’idea è quindi di tenere Boateng e cedere Sule, giocatore più giovane che può far fare cassa ai tedeschi in un periodo di crisi economica. L’esperto difensore tedesco è infatti più utile alla causa: “Il difensore è forte, puoi sempre fare affidamento anche su di lui come sostegno“, ha assicurato Matthaus. La Juventus guarda con attenzione agli sviluppi del caso, pronta a fare la sua offerta per Sule.

Il giocatore – già stabilmente nel giro della Nazionale tedesca – ha collezionato 13 presenze in stagione condite anche da un gol. Sule si adatterebbe bene nello schema a quattro di mister Pirlo formando con de Ligt una coppia completa per caratteristiche tecniche e fisiche.