Calciomercato Inter, si valuta il rinnovo di Conte | Cifre e dettagli

L’Inter continua a correre in campionato, ma pensa anche al futuro di Antonio Conte. Di seguito tutte le ultime novità e le prospettive per il futuro

L’Inter non si ferma e prosegue la sua corsa in campionato. Le eliminazioni in Champions League e Coppa Italia sono state cocenti in questa stagione, ma ora i nerazzurri vogliono dedicare tutte le loro energie ad un finale di campionato che si preannuncia decisamente caldo. La squadra di Antonio Conte ha intenzione di restare in testa alla classifica fino alla fine, ma dovrà difendere strenuamente la prima posizione dagli attacchi del Milan, già a partire dal derby della prossima giornata e dalla Juventus.

Dal campo al calciomercato, dove l’Inter sta cercando per quanto possibile di programmare la prossima stagione, con le vicende societarie che restano scottanti sullo sfondo. Tra ristrettezze economiche, il blocco agli investimenti da parte del Governo cinese e il possibile ribaltone con la trattativa con BC Partners che entra nel vivo, attenzione alle prospettive per la panchina dell’Inter. Di seguito tutte le ultime novità e il possibile scenario per Antonio Conte.

Calciomercato Inter, nuovo piano per il futuro di Conte: lo scenario in caso di Scudetto

Il tecnico dell’Inter potrebbe trovarsi, infatti, di fronte a un nuovo scenario a fine stagione. Il suo contratto è stato ampiamente discusso da tifosi e media: guadagnerà 12 milioni netti all’anno fino a giugno 2022. Nel caso in cui dovesse davvero arrivare lo Scudetto l’Inter potrebbe decidere di allungare il contratto dell’allenatore spalmando l’attuale ingaggio almeno su un’altra stagione.

L’ipotesi sicuramente è da riferire ai prossimi mesi, dato che prima andranno verificate diverse condizioni. In primo luogo, attenzione sempre ai possibili cambiamenti in società. La nuova proprietà potrebbe decidere infatti di valutare la posizione dell’attuale allenatore.

In aggiunta al possibile rinnovo, la società potrebbe decidere, in caso di Scudetto di premiare Conte, anche con un nuovo acquisto pesante sul calciatore. Piacciono, in particolare, N’Golo Kanté, pupillo del tecnico fin dai tempi del Chelsea e Robin Gosens, esterno che sta facendo benissimo con l’Atalanta. Il primo vale sui 50 milioni, il secondo sui 30.