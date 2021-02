L’Inter si gode il primato in classifica dopo il successo contro la Lazio: idea pazza di Zidane per il nerazzurro

Antonio Conte ha disegnato un’armata incredibile nel corso di questi lunghi mesi. L’Inter finalmente si gode il primato in Serie A dopo una rincorsa incredibile: grazie al successo contro la Lazio, i nerazzurri hanno scavalcato in classifica il Milan che è uscito sconfitta in casa dello Spezia. Inoltre, sul fronte calciomercato la dirigenza milanese ha sempre dimostrato di essere all’altezza della situazione tra acquisti e cessioni da urlo.

Calciomercato Inter, Hakimi idea per il ritorno al Real Madrid

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” in casa Real Madrid ci sarebbe la voglia di riscatto per bussare nuovamente alla porta dell’Inter per il laterale Achraf Hakimi, uno dei protagonisti della stagione dell’Inter. Con la situazione di Lucas Vazquez che potrebbe non rinnovare, la richiesta di Zidane a Florentino Perez sarebbe stata proprio quella che riguarda da vicino l’attuale giocatore di Conte, già di proprietà del club spagnolo.

Un’indicazione definita “umiliante” visto che Hakimi è stato ceduto senza problemi in estate dopo il prestito per due anni al Borussia Dortmund. Di proprietà del Real Madrid, Zidane non ci ha pensato su due volte per avallare la sua cessione, mentre ora, invece, l’allenatore francese lo vorrebbe per rinforzare la corsia destra soprattutto in caso di addio di Lucas Vazquez. Tanti gli errori in passato, come per esempio anche con Theo Hernandez, che è diventato una stella sempre in Serie A con la maglia del Milan.

Al momento sarebbe così nata l’idea suggestiva in vista della prossima stagione. In Serie A lo stesso esterno marocchino ha collezionato ben sei gol con cinque assist vincenti essendo così mortifero anche in area avversaria. Conte l’ha plasmato, infine, per quanto riguarda la difensiva facendolo diventare sui due fronti di gioco: ora è molto più affidabile per le due fasi rispetto a qualche tempo fa.