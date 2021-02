Brutta prestazione della Juventus contro il Napoli: arriva anche un doppio attacco al tecnico Pirlo in seguito alle sue dichiarazioni

Non bene ieri la Juventus nello scontro diretto contro il Napoli. La compagine bianconera aveva portato a casa diversi risultati positivi nell’ultimo periodo, come le nette vittorie contro Roma e Milan in campionato e la conquista della finale di Coppa Italia dopo aver superato l’Inter nel doppio scontro in semifinale. Sembrava essere tornata la ‘Vecchia Signora’ schiacciasassi, ma contro gli azzurri ha mostrato di nuovo dei punti deboli abbastanza evidenti ed è arrivata una significativa sconfitta per 1-0. La vittoria è stata ottenuta dalla squadra napoletana grazie ad un rigore trasformato da Lorenzo Insigne. Il tecnico Andrea Pirlo si è espresso al riguardo nel post-partita e le sue dichiarazione sono state oggetto di un doppio attacco da parte di un giornalista e un ex calciatore.

Napoli-Juventus, doppio attacco a Pirlo

La Juventus continua a mostrare alcune rilevanti difficoltà, soprattutto in campionato. La squadra, dopo un inizio complicato, sembrava essere tornata la forza dominante che conosciamo tutti nell’ultimo periodo. Nel big match in Serie A contro il Napoli, però, è arrivata una rilevante sconfitta per 1-0. Questa partita fa capire quanto i bianconeri abbiano ancora significativi punti deboli, considerando anche che gli azzurri venivano da un momento di crisi e avevano perso la precedente uscita stagionale contro il Genoa.

La vittoria dei campani è arrivata grazie ad un rigore trasformato poi da Insigne. Il tecnico Pirlo, inoltre, nel post-partita si è espresso negativamente riguardo al penalty assegnato alla squadra di Gattuso, criticando la scelta dell’arbitro. A proposito di questo tema si sono espressi duramente il famoso giornalista Fabio Ravezzani e l’ex calciatore Paolo Ziliani sul proprio profilo Twitter. Ecco il pensiero del giornalista: “Peggio della prestazione della Juve a Napoli (in fin dei conti il secondo tempo è stato buono) solo le dichiarazioni di Pirlo. Talmente confuso da negare in modo grottesco un rigore solare, che vien da chiedersi se lo fosse anche quando ha fatto la formazione”.

Di seguito, invece, le parole di Ziliani: “Pirlo che accusa l’arbitro per il ‘rigore dubbio’ dell’1-0, considerando che i rigori netti contro la Juve erano due , che Chiellini doveva essere espulso (doppio giallo) e Cuadrado (fallo da rosso) pure, dimostra che l’opera di mutazione del suo Dna è compiuta. Gobbo Doc“.

Peggio della prestazione Juve a Napoli (in fin dei conti il secondo tempo è stato buono) solo le dichiarazioni di Pirlo. Talmente confuso nel negare in modo grottesco un rigore solare, che vien da chiedersi se lo fosse anche quando ha fatto la formazione. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 14, 2021

#Pirlo che accusa l’arbitro per il “rigore dubbio” dell’1-0, considerando che i rigori netti contro la #Juve erano due, che #Chiellini (doppio giallo) doveva essere espulso e #Cuadrado (fallo da rosso) pure, dimostra che l’opera di mutazione del suo Dna è completato. Gobbo Doc. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 13, 2021

E.T.