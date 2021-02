La Roma prepara cambiamenti importanti in attacco: possibile addio di Dzeko, già scelto il sostituto. Può arrivare dalla Premier League

È una stagione particolare quella che sta vivendo la Roma, che dopo un buon inizio ha raggiunto risultati altalenanti alternando prestazioni importanti a gare meno belle e deludenti anche contro squadre inferiori. Nonostante ciò però la classifica è ancora positiva per i giallorossi che hanno l’obiettivo di raggiungere un posto in Champions League ma possono anche puntare a qualcosa in più.

Questo perché la matematica non condanna la Roma, anzi, tutto è ancora possibile grazie ai passi falsi di tutte le squadre che occupano le zone alte della classifica. In Coppa Italia è già arrivata una delusione per via dell’eliminazione contro lo Spezia sia sul campo che fuori (vista la sconfitta a tavolino), mentre in Europa League si ripartirà giovedì con i sedicesimi di finale contro il Braga.

Calciomercato Roma, addio Dzeko: il sostituto può essere Giroud

La squadra è concentrata esclusivamente sul campo, saranno tre mesi infuocati e c’è bisogno della massima attenzione per ridurre i passi falsi e provare a recitare una parte da protagonista nelle due competizioni rimaste. Intanto la società non smette di pensare al futuro e inizia a programmare le possibili mosse da attuare nel calciomercato estivo, dove potrebbero esserci dei cambi soprattutto in attacco.

È ancora da risolvere infatti la situazione Dzeko, che è tornato a giocare ma sicuramente non vive un gran momento. Il suo rapporto con Fonseca e l’ambiente in generale sembra essere ormai teso e per questo può esserci l’addio nel mese di giugno. Un indizio arriva anche dal cambio del procuratore avvenuto nelle scorse ore, con Lucci che potrebbe aiutarlo a scegliere una nuova squadra.

In caso di addio, potrebbe già essere pronto il sostituto del bosniaco. I giallorossi infatti potrebbero puntare tutto su Olivier Giroud, che ha un contratto in scadenza con il Chelsea e a giugno lascerà la Premier League a parametro zero. La Roma potrebbe fare un tentativo offrendo il contratto per un anno più opzione per il secondo a 4 milioni di euro a stagione.