Dato per certo l’addio di Zidane a fine stagione, il Real Madrid punta tutto su Allegri per la panchina, con Raul sempre più lontano, ma attenti a Klopp

La panchina di Zinedine Zidane al Real Madrid è sempre più traballante. Accantonata l’idea dell’ex Raul, già allenatore del Real Madrid Castilla, il club di Florentino Perez sta pensando a due nomi forti per il calciomercato dei tecnici. Sono due le opzioni al vaglio dei ‘merengues’: l’italiano Massimiliano Allegri, sempre in orbita Roma se dovesse fallire Paulo Fonseca, e Jurgen Klopp.

Calciomercato Real, Allegri e Klopp per il dopo Zidane | Le ultime

Le indiscrezione sulla panchina del Real Madrid arrivano direttamente dalla Spagna, dal portale DonDario esattamente. Secondo quanto riferito dal sito, Raul Gonzales Blanco, ex attaccante dei Blancos, ora allenatore nella succursale del Castilla, non sarebbe ritenuto un profilo idoneo per la pesante successione di Zizou.

In lizza rimangono quindi Massimiliano Allegri, ex tecnico di Juventus e Milan, ma soprattutto il primo designato per il post Fonseca alla Roma, e Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool che, ultimamente, non sta facendo molto bene con i Reds. Entrambi sono il sogno del presidente del Real, che potrebbe fare veramente di tutto per portarli nella capitale spagnola.

M.P.