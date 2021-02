Calciomercato Milan, Kepa se parte Donnarumma | Intreccio col Chelsea

Il Milan potrebbe valutare la pista per la porta nella prossima sessione di calciomercato, in caso di addio di Donnarumma. I rossoneri potrebbero accelerare l’opzione proveniente dalla Premier League

Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta argomento caldo sul tavolo del Milan. Il club rossonero, infatti, non ha ancora rinnovato il contratto del portiere e resta la distanza per il prolungamento. Mino Raiola continua a chiedere, infatti, 10 milioni di euro a stagione e una durata breve, mentre il Milan è fermo a 7,5 e non accetta di rinnovare per 1-2 anni. Per questo motivo, i rossoneri potrebbero prendere in considerazione una nuova pista per la porta.

Calciomercato Milan, occhio al futuro di Donnarumma: spunta Kepa

Se alla fine Donnarumma dovesse davvero lasciare il Milan, non va sottovalutata una pista proveniente dall’Inghilterra. Kepa Arrizabalaga potrebbe lasciare il Chelsea, dove la sua avventura non è mai realmente decollata e potrebbe essere offerto ai rossoneri nell’ambito dei discorsi tra Blues e rossoneri per Tomori. Il Chelsea potrebbe accettare un’offerta di prestito biennale con riscatto fissato a 45 milioni di euro per privarsi del portiere. Vedremo se la pista si riscalderà nei prossimi mesi o resterà solo un’idea.