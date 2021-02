Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma in standby | Occhio al PSG

Il Milan potrebbe presto subire l’assalto a uno dei suoi gioielli sul calciomercato. Attenzione all’interesse da parte della big francese che potrebbe essere sempre più concreto

Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua a far discutere. Il portiere del Milan è al centro delle trattative per il rinnovo di contratto con i rossoneri, ma ormai da diversi mesi non arriva la fumata bianca. E’ proprio per questo che il portiere potrebbe anche cedere a delle interessanti proposte provenienti dall’estero. In particolare, una big francese sembra parecchio determinata a chiudere con il portiere.

Calciomercato Milan, il PSG piomba su Donnarumma: difficoltà per il rinnovo

Il Milan ieri ha subito un brutto stop in campionato, ma deve fare i conti anche la questione relativa i rinnovi di contratto. In particolare, resta spinosa la situazione legata a Gianluigi Donnarumma. Il portiere, tramite il suo agente Mino Raiola, continua a chiedere 10 milioni di euro a stagione e anche una durata breve di 1-2 anni, per poi stabilire il suo futuro. Il Milan, al contrario spinge per un accordo dai tempi più lunghi ed è fermo a 7,5 milioni a stagione.

Un rinnovo che al momento sembra in standby e che attrae diversi club, pronti a spingere per arrivare al portiere. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, l’assalto più concreto sarebbe arrivato dal PSG. Il club francese sta maturando quest’opzione da tempo ed è pronto ad accontentare le pretese economiche di Raiola. Vedremo se lo scenario sarà realtà nei prossimi mesi o il Milan riuscirà a trattenere Donnarumma.