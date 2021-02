Il Milan potrebbe non riscattare il terzino destro Diogo Dalot, su di lui c’è però il Siviglia di Monchi, per il post si pensa a Hysaj e Zappa

Il Milan potrebbe non riscattare dal Manchester United il terzino destro Diogo Dalot, arrivato con la formula del prestito a ottobre del 2020. Sul portoghese, classe ’99, ci sarebbe il club di Monchi, il Siviglia. Intanto, in ottica calciomercato, i rossoneri devono correre ai ripari: tra i papabili Hysaj e Zappa.

Calciomercato Milan, senza Dalot si pensa a Hysaj e Zappa | Le ultime

Diogo Dalot, terzino destro portoghese, non sta convincendo il Milan, che sta pensando di non riscattare il prestito dal Manchester United. Nonostante i numeri, però, il classe ’99 è finito sotto la lente d’ingrandimento del Siviglia, con il suo direttore sportivo Monchi, ex Roma.

Per sostituire il possibile partente, in casa rossonera ci sono due ipotesi sul tavolo: una è il pari ruolo del Napoli, in scadenza nel giugno del 2021, Elseid Hysaj, che quindi arriverebbe a Milano a parametro zero; l’alternativa è invece il giovane del Cagliari, in prestito dal Pescara, Gabriele Zappa. Il terzino rossoblu è cresciuto nelle giovanile dell’Inter.

M.P.