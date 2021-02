Cessione eccellente in casa Milan: l’addio potrebbe arrivare al termine della stagione, l’ansia per i rossoneri

Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti. La situazione intorno al futuro di Hakan Calhanoglu ha messo in ansia la dirigenza rossonera. In estate potrebbe esserci la cessione eccellente per pensare così al trasferimento in Premier League visto il possibile accordo imminente.

Calciomercato Milan, addio Calhanoglu: Premier nel mirino

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Milan starebbe pensando che il centrocampista turco abbia già trovato un accordo con il Manchester United in vista della prossima stagione. Il rinnovo con il club italiano sarebbe così in alto mare: l’offerta dei rossoneri si aggira a 4 milioni a stagione per il talentuoso giocatore.

I “Red Devils” sarebbero ad un passo dall’acquisto così del talentuoso giocatore rossonero, voglioso di una nuova esperienza dopo l’exploit negli ultimi mesi alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. In questa stagione in campionato ha trovato soltanto una volta la via del gol con ben nove assist vincenti: passaggi illuminanti per i suoi compagni per puntare così al titolo che manca ormai da troppo tempo in casa Milan.

Il Milan sarebbe così sul punto di perdere una pedina fondamentale per il sistema di gioco di Stefano Pioli: da trequartista il turco ha saputo mettere in mostra tutta la sua classe cristallina con assist e gol da urlo.