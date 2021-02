Pare sfumare l’ipotesi di un arrivo di Zidane sulla panchina della Juventus: il tecnico potrebbe prendere la via del CT

Diverse le difficoltà che il Real Madrid sta affrontando in questa stagione. I ‘ blancos’ hanno raggiunto a stento gli ottavi di finale di Champions League e distano dalla vetta della Liga (presieduta dall’Atletico Madrid) di ben 8 punti. Pesante, inoltre, è stata la sconfitta contro la squadra di Serie C spagnola Alcoyano, che ha sancito l’eliminazione della squadra dalla Coppa del Re. Per questi motivi, il Presidente Florentino Perez sta studiando dei cambiamenti importanti in vista della prossima stagione. Uno degli elementi del club maggiormente indiziato a lasciare la causa madrilena è, sicuramente, il tecnico Zidane. Su di lui c’è da tempo il forte interesse della Juventus, Agnelli in particolare, ma il futuro del francese potrebbe vedere un’altra destinazione.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, svolta a destra | Scambio tra scaricati con la big di A

Calciomercato Juventus, Zidane CT della Francia post-europeo

Zinedine Zidane sempre più in bilico. Il tecnico ha fatto le fortune del Real Madrid nel ruolo di guida tecnica (soprattutto in ambito Champions League), ma ora, visti i risultati poco rasserenanti della squadra, non gode più della piena fiducia della società e potrebbe dire addio a fine stagione. La Juventus e il Presidente Agnelli sognano da tempo l’approdo del francese – che ha un rilevante passato da calciatore nei bianconeri – sulla panchina. Il suo futuro, però, pare allontanarsi da Torino. Secondo quanto riportato da ‘Le 10 Sport’, potrebbe esserci la Nazionale francese nel destino dell’allenatore.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, patto con Raiola | A zero nel 2022

Lo stesso Zidane si è espresso positivamente in conferenza stampa riguardo a questa possibilità. “La Nazionale può essere un obiettivo come ho detto quando ho iniziato ad allenare 10 anni fa“. L’ex Bordeaux ha un contratto con i ‘Galacticos’ fino al 2022, ma il suo addio al termine dell’annata sembra ormai inevitabile. Possibile, quindi, che sostituisca l’attuale CT Deschamps dopo gli europei in programma la prossima estate. A tal proposito ha detto la sua anche il Presidente della Federazione calcistica francese Noel Le Graet, che è nel bel mezzo di una campagna elettorale, al fine di essere rieletto Presidente. “Un’estensione di Deschamps? Se sarò io il Presidente penso che parleremo. La risposta appartiene a Didier. Se vuole andare in un grande club penso che ne troverà un po’. Se Didier si fermasse, la prima persona che vedrei per il ruolo di CT sarebbe Zidane“. Parole chiare, che aumentano le possibilità di vedere Zidane sulla panchina della sua Nazionale dalla prossima stagione. E la Juventus si allontana.

E.T.