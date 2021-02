Il sogno della Juventus per arrivare a Son del Tottenham passa da un intreccio di calciomercato: fuori Ramsey, Douglas Costa e Bernardeschi

Costa 90 milioni di euro, l’ala sinistra degli Spurs Heung-min Son, e la Juventus pare voler fare di tutto, in ottica calciomercato estivo, per portarlo a Torino già dall’anno prossimo. L’intreccio sarà molto fitto e passa soprattutto da diverse partenze in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, l’intreccio per arrivare a Son | I dettagli

Il Tottenham è nono in classifica in Premier League, il sogno per tornare in Europa, l’anno prossimo, è sempre più distante. Per questo motivo, il patron Daniel Levy sta pensando di mettere qualche importante pedina sul mercato, così da poter riformare la sua squadra e riportarla a splendere.

La prima vittima sacrificale potrebbe essere l’ala sinistra nordcoreana Heung-min Son, che vale al momento 90 milioni di euro. E ci mancherebbe: con i suoi tredici gol e sei assist in ventitré partite di campionato, il ventottenne è sicuramente l’uomo che potrebbe incendiare il calciomercato, permettendo agli Spurs di ridimensionare il progetto.

Alla finestra c’è anche la Juventus di Andrea Agnelli che, però, deve lasciare partire qualche giocatore per poter arrivare al nordcoreano. Novanta milioni sono troppi anche vendendo, quindi il club di Torino sta pensando anche a una contropartita tecnica, nello specifico Aaron Ramsey, che tornerebbe così a giocare nel campionato inglese. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ne mancherebbero quindi 60.

Douglas Costa, ora in prestito al Bayern Monaco, potrebbe essere venduto tra i 25 e i 30 milioni di euro. Poi c’è Federico Bernardeschi, valutato invece 20 milioni. Con qualche altro piazzamento, il sogno Son, per la Juventus, non è lontano come sembra.

