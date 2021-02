Calciomercato, offerta super del Real per Pogba | Juventus superata

La Juventus potrebbe subire il soprasso per un calciatore decisamente importante sul calciomercato. Di seguito tutte le ultime novità sul suo futuro

Il futuro di Paul Pogba potrebbe subire una svolta nei prossimi mesi sul calciomercato. L’esperienza al Manchester United, infatti, non è stata positiva e ora il francese potrebbe approdare in una nuova big internazionale la prossima estate, in modo da rilanciare la sua carriera. I club in prima fila, secondo quanto riporta ‘don balon’, sono Juventus e Real Madrid, pronti a darsi battaglia per arrivare al centrocampista.

Calciomercato Juventus, sorpasso per Pogba dal Real Madrid: cifre e dettagli

Il nome di Paul Pogba continua a surriscaldare il mercato. Il Real Madrid, secondo quanto riportano dalla Spagna, è pronto all’assalto per battere la concorrenza della Juventus. Florentino Perez è disposto a mettere sul piatto la clamorosa cifra di 80 milioni di euro pur di regalare il centrocampista a Zinedine Zidane. Vedremo se i bianconeri risponderanno a quest’offerta o se il Real alla fine avrà la meglio nella corsa al francese.