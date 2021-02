La Juventus continua a lavorare già in ottica futura per puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo: Ronaldo al lavoro!

Saranno mesi importanti in casa Juventus per provare sempre ad arrivare a colpi da urlo in vista della prossima stagione. Il club bianconero ha sempre dimostrato di anticipare le altre big d’Europa per arrivare ad innesti di assoluto valore. La dirigenza torinese continua a muoversi sul fronte calciomercato monitorando possibili affari avvincenti. E Cristiano Ronaldo potrebbe essere sempre d’aiuto alla Juventus con il suo lavoro da intermediario con i suoi ex compagni di squadra.

Calciomercato Juventus, idea suggestiva Marcelo in futuro

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il terzino spagnolo del Real Madrid, Marcelo, sarebbe sul punto di diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il connazionale di Dani Alves potrebbe imitare proprio il percorso del suo connazionale, che arrivò a Torino dopo tanti successi al Barcellona. Cristiano Ronaldo lo conosce molto bene e i due sono da molto tanto amici: il campione portoghese sarebbe al lavoro proprio per mediare il possibile affare in casa bianconera.

L’obiettivo della dirigenza torinese sarebbe quello di convincere lo stesso giocatore sudamericano a ridursi il proprio ingaggio visto che attualmente guadagna circa 8 milioni a stagione. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 ed è in rosa dal 2007: un lungo percorso nella capitale spagnola per essere sempre al top. In questa stagione Marcelo ha collezionato soltanto 838 minuti totali senza trovare la via del gol e con quattro assist vincenti complessivi. Zidane l’ha impiegato col contagocce e così un suo addio

Il Real Madrid non vorrebbe perderlo a parametro zero e così una sua possibile cessione in estate potrebbe diventare un’idea concreta. La Juventus non molla la presa per arrivare al terzino brasiliano, pronto per un’avventura anche in Serie A dopo aver conquistato tutto con il club spagnolo.