La Juventus è delusa per il ko di Napoli ma può ancora dire la sua: intanto spunta la mossa clamorosa per quanto riguarda la dirigenza

Non è stato un sabato semplice quello della Juventus, che pur disputando una buona gara ieri è uscita sconfitta dallo Stadio “Diego Armando Maradona” contro il Napoli per 1-0. I bianconeri erano in netta crescita in questo periodo ma la sconfitta di ieri ha sicuramente creato nuove incertezze, seppur la prestazione non sia stata così negativa. Il ko del Milan con lo Spezia però la rende meno amara di quanto si pensava inizialmente visto che il distacco dalla vetta potrebbe rimanere invariato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ribaltone Liverpool | Duello italiano per la panchina

Ora la testa della squadra si sposta tutta sulla Champions League, visto che mercoledì ci sarà l’importantissima sfida in Portogallo contro il Porto, che sarà valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Se lo scudetto al momento è un po’ lontano, nella competizione internazionale è ancora tutto possibile ed è vietato ripetere l’errore commesso un anno fa contro il Lione.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Juventus, “Rigore solare” | Doppio attacco a Pirlo!

Calciomercato Juventus, clamorosa bomba su Marotta: “Può tornare in bianconero ma solo senza Paratici”

Dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli, arriva una bomba piuttosto a sorpresa per la Juventus direttamente da Paolo Bargiggia. Attraverso il suo account Twitter, infatti, il giornalista ha parlato di un possibile addio dall’Inter di Beppe Marotta per tornare in bianconero. Tutto questo però solo a una condizione: che non ci sia più Fabio Paratici.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il tecnico vede la Nazionale | Sfuma il sogno

“Per San Valentino 2021 vi do questo scenario piuttosto stuzzicante, quasi meglio della festa degli innamorati: a fine stagione Beppe Marotta torna alla Juventus ma ha chiesto che non ci sia più Paratici. Prime fughe dalla barca Inter?”, ha scritto il giornalista Bargiggia sui social.

Per #sanvalentino2021 vi do questo scenario piuttosto stuzzicante, quasi meglio della festa degli innamorati: a fine stagione Beppe Marotta torna alla @juventusfc ma ha chiesto che non ci sia più Paratici. Prime fughe dalla barca @Inter ?

💣💣💣 — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) February 14, 2021

L’attuale dirigente bianconero ha un contratto in scadenza il 30 giugno ma fino a questo momento non c’è stato alcun rinnovo, per cui senza nuove discussioni Paratici lascerebbe davvero la Juventus alla fine di questa annata.