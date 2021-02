Calciomercato Roma, sogno Mourinho in panchina | Tradimento all'Inter

Il futuro della panchina continua a far discutere. Spunta un nuovo clamoroso sogno che potrebbe avverarsi la prossima estate. Occhio all’idea di calciomercato e alla reazione dell’Inter

La Roma ha vissuto un periodo di grande turbolenza nelle scorse settimane. La dura sconfitta nel derby e il caso legato alle sei sostituzione in Coppa Italia hanno incrinato i rapporti tra Paulo Fonseca e la squadra, in particolare con Edin Dzeko, con tanto di ammutinamento. Ora, però, la situazione sembra essere rientrata e i giallorossi hanno ripreso la loro corsa in stagione, alla ricerca di un posto in Champions League e di avanzare il più possibile in Europa League.

Il futuro di Fonseca, però, non è del tutto chiaro, anzi resta ancora la convinzione latente che il tecnico alla fine potrebbe separarsi dai giallorossi a fine stagione. Sono molte le ipotesi sul tavolo per la panchina e i rumors continuano a susseguirsi, in particolare su Massimiliano Allegri. Una nuova pista, però, potrebbe surriscaldarsi, però, per i capitolini e allo stesso tempo gelare l’Inter. Ecco i dettagli.

Calciomercato Roma, sogno Mourinho per la panchina dopo l’Inter: lo scenario

Secondo quanto riporta il ‘Daily Mirror’, starebbero crescendo i malumori al Tottenham nei confronti di José Mourinho. Gli Spurs, nonostante un buon inizio di stagione, occupano ora l’ottavo posto in classifica e sarebbero diversi i calciatori a cui non andrebbe giù l’operato del portoghese. In particolare, viene rimproverata la mancanza di qualità nel gioco, con Alli e Winks spesso lasciati fuori.

Al momento, la posizione del portoghese pare salda, ma in estate tutto potrebbe cambiare con la Roma che resta alla finestra e potrebbe tentare l’assalto, anche grazie alla presenza del connazionale Tiago Pinto in dirigenza. Una suggestione sul calciomercato che gelerebbe l’Inter. Sarebbe considerato, infatti, un vero e proprio tradimento da molti tifosi, dopo i grandi successi ottenuti sulla panchina nerazzurra e il legame indissolubile con la Beneamata.