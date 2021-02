Calciomercato Inter, scambio per Milinkovic | Un nerazzurro nell'affare

L’Inter sembra pronta a tentare l’affondo sul calciomercato per uno dei calciatori più importanti attualmente in Serie A. Di seguito tutte le ultime novità sul possibile scambio

L’Inter è pronta a fiondarsi su uno dei centrocampisti che meglio hanno fatto in Serie A negli ultimi anni. Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista biancoceleste ha dimostrato grandi qualità tecniche e fisiche nella massima serie italiana: un calciatore completo, in grado di svolgere al meglio la doppia fase e essere concreto anche in area di rigore avversaria con assist e qualche gol. Proprio per questo, l’Inter sembra pronta a fare carte false per prenderlo e prepara il terreno per lo scambio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, idea Inzaghi in panchina | Scambio di giocatori nell’affare

Calciomercato Inter, occhio al futuro di Milinkovic-Savic: possibile scambio con Sensi

I nerazzurri, pur di arrivare al calciatore, potrebbero portare a termine un scambio con Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro ha visto scendere notevolmente la sua considerazione nelle gerarchie di Antonio Conte, dopo i tantissimi infortuni patiti. Potrebbe essere inserito nell’affare Milinkovic-Savic insieme a 50 milioni di euro, per arrivare al serbo. Vedremo se l’affare decollerà con queste condizioni nei prossimi mesi.