Il Liverpool vive un momento difficile e si pensa anche al ribaltone a sorpresa: spuntano due piste italiane

È una stagione molto complicata quella del Liverpool, che sta ottenendo troppi passi falsi e non riesce più a rialzarsi in Premier League. Ieri è arrivato un pesante ko per 3-1 contro il Leicester, il sesto di questo campionato, che ha allontanato ancora di più i ‘Reds’ dalla vetta della classifica. Il Manchester City infatti si è imposto per 3-0 sul Tottenham e ora ha un vantaggio di ben tredici punti con tutto che c’è ancora una gara da recuperare.

Dopo aver vinto praticamente tutto nel giro di due anni, infatti, la compagine allenata da Jurgen Klopp sembra sicuramente scarica o comunque meno motivata rispetto al passato e sta lasciando qualche punto di troppo. In Champions League invece è ancora tutto possibile ma non è comunque da sottovalutare la sfida degli ottavi di finale contro il Lipsia, una compagine che va molto forte in Bundesliga.

Calciomercato, calano le quote sull’esonero di Klopp: Allegri o Conte come successori

A questo punto anche il futuro di Jurgen Klopp potrebbe essere in bilico. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, infatti, sarebbero calate in maniera drastica le quote riguardanti un possibile addio dal Liverpool dopo il ko di ieri: ora le probabilità sono 4/7 e in precedenza erano pagate 10/1. La società però non sta pensando a un suo licenziamento, ma a questo punto non è da escludere nessuna ipotesi entro la prossima estate.

In caso di addio, il Liverpool potrebbe puntare tutto sugli italiani per affidare la panchina a un big. Nel mirino potrebbe esserci sicuramente Massimiliano Allegri, che non allena da ormai quasi due anni ed è pronto a vivere una nuova esperienza in una grande squadra. In corsa non c’è solo lui, ma potrebbe spuntare anche l’ipotesi Antonio Conte visto che un suo addio dall’Inter al momento appare tutt’altro che improbabile.

Il tecnico nerazzurro non sta vivendo una grande annata e ha già fallito in quasi tutte le competizioni: resta lo scudetto che può rendere l’annata indimenticabile, ma a prescindere da ciò Inter e Conte potrebbero separarsi la prossima estate e il tecnico potrebbe essere un’opportunità per il Liverpool. Anche lui sembrerebbe gradire un possibile ritorno in Premier League.