Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, punta in casa Inter per rinforzare la rosa: ipotesi scambio più soldi

Grande occasione per l’Inter, che questa sera nel big match contro la Lazio avrà l’occasione finalmente di scavalcare il Milan, uscito sconfitto a sorpresa dalla trasferta contro lo Spezia per 2-0. Nel frattempo in Spagna non si perde tempo, con Diego Simeone che per la prossima stagione vorrebbe rinforzare la rosa dell’Atletico Madrid proprio con un top player nerazzurro. Ipotesi di scambio con aggiunta di conguaglio economico.

Calciomercato Inter, Simeone pensa a Lautaro: Renan Lodi nello scambio

L’Atletico Madrid di Diego Simeone continua a vincere e convincere in Liga. Infatti i ‘Colchoneros’ sono al comando del campionato spagnolo, e vantano un vantaggio di cinque punti sul Real Madrid, con due match in meno dei ‘Blancos’. Nel frattempo ‘El Cholo’ inizia a ragionare sui colpi per la prossima stagione, puntando soprattutto a rinforzare l’attacco.

L’obiettivo di Diego Simeone potrebbe essere l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, corteggiato a lungo dal Barcellona e da molti top club europei. Per arrivare al ‘Toro’ i ‘Colchoneros’ potrebbero pensare ad uno scambio, inserendo nella trattativa Renan Lodi, valutato circa 30 milioni, che potrebbe essere il giocatore perfetto per colmare il vuoto sulla corsia sinistra di Antonio Conte. Oltre al terzino brasiliano il club spagnolo aggiungerebbe anche un conguaglio economico intorno ai 40-50 milioni di euro.