Napoli-Juventus, nuovi segnali sul futuro di Meret | Bianconeri alla finestra

Alex Meret ha sostituito Ospina in seguito all’infortunio del colombiano prima di Napoli-Juventus. Per il portiere era comunque arrivata un’altra esclusione: bianconeri alla finestra

È il giorno di Napoli–Juventus, secondo anticipo del sabato di Serie A. Le squadre di Gattuso e Pirlo si sfidano per la prima volta in stagione in campionato dopo il confronto in Supercoppa, mentre resta da recuperare la partita dell’andata, per la quale regna ancora l’incertezza sulla data. Tornando ai temi di campo, sono invece diverse le indicazioni e i segnali arrivati dai due allenatori, Gattuso in particolare. L’allenatore azzurro ha ancora una volta escluso dal primo minuto Lobotka nonostante l’assenza di Demme, e soprattutto aveva rinunciato anche ad Alex Meret: il portiere è stato successivamente chiamato in causa solo in seguito all’infortunio subito da Ospina nel riscaldamento. L’ennesima esclusione per il 23enne che conferma l’attuale stato di riserva nelle gerarchie azzurre. E le big di Serie A non restano di certo a guardare: l’Inter per il post Handanovic e anche la Juve stanno infatti monitorando con grande attenzione la situazione di Meret. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, occhi su Meret | Cifre e dettagli

Il portiere classe 1997 ha finora collezionato solo 12 presenze stagionali, 8 in campionato. Nella prima parte di stagione c’è stata maggiore alternanza con Ospina, che con il passare delle partite ha però conquistato il posto da titolare. Una posizione che non può di certo accontentare un promettente portiere come Meret, che è arrivato in una grande piazza come Napoli dopo un investimento piuttosto importante e con tutt’altre aspettative. L’Inter, e anche la Juventus, sono così alla finestra: se da qui a giugno la situazione dell’estremo difensore non dovesse cambiare, non è da escludere un tentativo da parte delle big. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’ex SPAL ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è comunque valutato dal club azzurro almeno 25-30 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sul nome di Meret in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. La situazione è in divenire.