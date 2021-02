Calciomercato, suggestione Zenga | Nuova esperienza in Spagna

Walter Zenga potrebbe ritornare ad allenare: suggestione in Spagna per l’ex allenatore -tra le altre- del Cagliari

Sono tante le esperienze avute da Walter Zenga da allenatore, in Italia e all’estero. L’anno scorso è stato al Cagliari, che poi ha deciso di puntare su Eusebio Di Francesco. La scelta di Giulini, almeno per ora, non è stata ripagata. Sono comunque tante le squadre che hanno deciso di puntare sull’ex portiere dell’Inter e poi scelto di esonerarlo. Tuttavia, viene spesso ingaggiato per subentrare a stagione in corso. E tutto ciò potrebbe succedere ancora, ma stavolta in Liga. Anche perché fare peggio di Jorge Almiron è molto complicato.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, doppio colpo in Germania | Servono 66 milioni

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, doppio attacco ai rossoneri | “Sono indifendibili”

Elche, suggestione Zenga per la panchina

L’Elche si è infatti separato da Jorge Almiron, per i troppi risultati negativi. E’ infatti lunga sedici partite la striscia senza vittorie, con otto sconfitte e altrettanti pareggi. Di seguito, il comunicato del club spagnolo: “Jorge Almirón non continuerà come allenatore dell’Elche CF. Dal Club vogliamo ringraziare il lavoro svolto e augurargli il meglio“. Il tecnico si è infatti dimesso, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Ho preso la decisione di non continuare, auguro ai miei giocatori, che hanno dato tutto, il meglio”.

L’Elche dunque si trova senza allenatore, e potrebbe puntare anche su Walter Zenga. Il profilo dell’allenatore italiano è molto ricco, con esperienza anche in Inghilterra, Romania, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Insomma, esperienze in Europa, ma anche abbastanza ‘esotiche’. Per l’allenatore italiano, dunque, sfumerebbe la possibilità di subentrare in corsa in Serie A, ma anche in Serie B. Anche il Dalian Pro dopo l’addio di Benitez sembrava interessato al tecnico. In Italia sarebbe potuto subentrare al posto di Stroppa, con il Crotone negli ultimi posti in classifica. Ma si è parlato anche di un ritorno all’Inter nelle vesti di tecnico, quando le cose con Antonio Conte sembravano andare molto male. L’Elche versa comunque in una situazione quasi disastrosa