Calciomercato Napoli, Gattuso ai saluti | Nuova pista per De Laurentiis

Il futuro della panchina del Napoli porta a una nuova ipotesi sul calciomercato. L’addio sembra ormai inevitabile e attenzione alla pista che potrebbe prendere piede nel prossimo futuro

Il Napoli non sta vivendo un momento felice, tra qualche assenza pesante, soprattutto in difesa, e i risultati che stentano ad arrivare. I partenopei, che oggi affronteranno la Juventus nell’ennesimo bivio della loro stagione, però, convivono con l’instabilità in panchina e il possibile addio a Gennaro Gattuso nei prossimi mesi. I rapporti tra il tecnico e il Presidente De Laurentiis sembrano ormai ai minimi storici e la scelta sembra ormai essere stata presa in vista della prossima stagione.

Il Presidente, infatti, potrebbe dire addio al tecnico ex Milan e intraprendere un nuovo progetto con un tecnico del tutto diverso. Nelle ultime settimane, si è parlato a più riprese di un possibile ritorno di Rafa Benitez o Walter Mazzarri, ma si susseguono anche le voci su un possibile nome emergente come Juric o Italiano. Nelle ultime ore, però, sta prendendo corpo anche una nuova pista per la panchina azzurra. Di seguito tutte le ultime novità e lo scenario.

Calciomercato Napoli, Gattuso sempre più lontano: occhio a Villas-Boas

Sono, dunque, molte le ipotesi che si stanno susseguendo per la panchina partenopea. Aurelio De Laurentiis sembra ormai nell’ordine di idee di portare a termine il ribaltone in panchina con Gattuso che con ogni probabilità lascerà il Napoli, se non da subito, almeno fino al termine della stagione.

Tra le varie possibilità che stanno circolando nelle ultime ore, c’è anche quella relativa ad André Villas-Boas. Il tecnico si è dimesso da allenatore del Marsiglia dopo le incomprensioni con la società sulla gestione del calciomercato e non solo e sta valutando il suo futuro. Il Napoli potrebbe essere un’opzione credibile per l’allenatore, in caccia di riscatto dopo non essere riuscito a mantenere le promesse di inizio carriera. Al Porto erano in molti a paragonarlo a José Mourinho, ma poi il portoghese ha deluso tra qualche errore grave e dei fallimenti di troppo. Vedremo se finalmente la sua carriera riuscirà a decollare in caso di approdo in Italia.