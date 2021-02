La Juventus osserva con attenzione la situazione in casa Chelsea, dove potrebbe aprirsi un’occasione importante: può partire

Nonostante possa sembrare ancora presto, i club iniziano già a pensare alle mosse per la prossima sessione estiva di calciomercato. Anche in casa Juventus si iniziano a valutare i possibili rinforzi che possano portare la squadra a migliorare. Sicuramente una parte importante sarà rappresentata dai calciatori in scadenza, visto che a giugno molti top player vedranno scadere il loro contratto. Ma anche le gerarchie e le situazioni all’interno di alcuni club potrebbero portare a trasferimenti importanti.

L’ultimo potrebbe essere il caso del Chelsea, dove anche con il nuovo tecnico, Thomas Tuchel, un calciatore non riesce a trovare continuità d’impiego e di rendimento. Dunque a pensare a lui per la prossima stagione subentra la Juventus, che potrebbe tentare il colpaccio estivo.

Calciomercato Juventus, Tuchel fa fuori Ziyech: occasione dal Chelsea

Nella finestra estiva di calciomercato di un anno fa sono diversi i top player che hanno cambiato casacca. Tra questi c’è Hakim Ziyech, classe 1993 che dall’Ajax è approdato al Chelsea per circa 40 milioni di euro. Da quando è arrivato a Londra però l’esterno marocchino non è riuscito a mettere in mostra a pieno le proprie qualità, né con Lampard prima, né con Tuchel adesso.

Infatti dal suo arrivo Ziyech ha collezionato 19 presenze, di cui 13 da titolare, mettendo a segno in totale 2 gol e 4 assist tra tutte le competizioni. Davanti a sé il calciatore marocchino ha trovato la concorrenza di Timo Wener, Kai Havertz e Mason Mount, che al momento nelle gerarchie di Tuchel sarebbero davanti a lui. Questa situazione, in cui Ziyech è scivolato in fondo alle gerarchie, potrebbe portarlo a lasciare il Chelsea in estate, per permettere ai ‘Blues’ di fare cassa ed investire su nuovi talenti. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, a mettere gli occhi su di lui ci sarebbe la Juventus, che rinforzerebbe la propria rosa con della qualità indiscussa. Il suo valore al momento si aggirerebbe sempre intorno ai 35-40 milioni, cifra sulla quale i bianconeri dovranno riflettere per assicurarsi uno dei giocatori più desiderati della scorsa estate.