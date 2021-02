Calciomercato Juventus, attenzione allo scenario in vista del 2022: Pirlo è saldo sulla panchina dei bianconeri, ma da Madrid monta l’ipotesi Zidane. Tutti i dettagli

Continua a vivere un momento magico, la ritrovata Juventus di Andrea Pirlo ha cominciato a macinare vittorie e punti in classifica, riproponendosi con forza per la lotta Scudetto. E dopo qualche incertezza iniziale, il neo-tecnico bianconero appare finalmente saldo sulla panchina dell’Allianz Stadium, supportato sia dalla dirigenza che dal gruppo squadra juventino. Nel calciomercato, però, si sa: le vie (proprio come quelle del Signore) sono infinite, e al tecnico bresciano resta ancora una prova importante da dover superare, ovvero quella della Champions League. E se Pirlo dovesse fallire (come già fatto da Allegri e Sarri) un cammino importante in Europa, e non dovesse neanche vincere lo Scudetto, il suo ciclo tecnico potrebbe essere messo già in discussione.

Calciomercato Juventus, Zidane ‘porta’ Eriksen: lo scenario in vista dell’estate

Attenzione, dunque, a quello che potrebbe nascere da Madrid, ma anche e soprattutto da Milano. Zinedine Zidane è in scadenza con il Real ed è ormai in rotta con Florentino Perez, e può diventare uno dei nomi più interessanti per la panchina di un top club alla ricerca di un manager internazionale. E la Juventus, dal canto suo, non ha mai nascosto un certo fascino per il ritorno a Torino di Zizou.

Intanto, da Milano, Christian Eriksen spinge per unirsi al tecnico francese: secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, il fantasista danese avrebbe espresso il proprio desiderio di essere allenato Zidane, considerato da Eriksen come il tecnico perfetto per lui. Ragion per cui, un addio di Pirlo e un ritorno in Italia di Zizou potrebbe portare in dote ai bianconeri un colpo di mercato di assoluto livello.

Il cartellino del danese, dalla sua, viene valutato dall’Inter sui 20-25 milioni di euro, nel tentativo di non depauperare troppo l’investimento fatto lo scorso gennaio. Una valutazione che, però, potrebbe slittare verso cifre maggiori nel caso della Juventus, trattandosi di un’avversaria diretta per lo Scudetto e storica rivale in campo. Al momento, però, si può soltanto parlare di scenario: tra vittorie e bel gioco, Andrea Pirlo è ben saldo sulla panchina dei bianconeri.