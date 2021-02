Calciomercato Juventus, si allontana Varane | Pista in Premier

Il futuro di uno dei maggiori big, desiderati sul calciomercato internazionale, potrebbe non essere alla Juventus. Di seguito le ultime indiscrezioni e tutti gli aggiornamenti

La Juventus ha iniziato la stagione con qualche scricchiolio in difesa, ma ora i bianconeri sembrano aver ritrovato grande solidità agli ordini di Andrea Pirlo. La Vecchia Signora, infatti, è riuscita a eliminare l’Inter in Coppa Italia senza subire reti nel match di ritorno e dimostrando di saper difendere in area di rigore con grande sicurezza e esperienza.

In molti negli ultimi giorni stanno, infatti, esaltando le prestazioni di De Ligt e Demiral, ma anche Bonucci e Chiellini hanno dimostrato di essere elementi necessari e utilissimi alla causa. Nonostante ciò, sono molti i rumors che negli ultimi mesi hanno accompagnato il futuro di Raphael Varane, anche in ottica bianconera. Il centrale francese potrebbe davvero lasciare il Real Madrid al termine della stagione, ma la pista bianconera potrebbe andare in secondo piano per il calciatore. Ecco l’ultimo scenario.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuova idea a sorpresa | Un big dall’Inter

Calciomercato Juventus, occhio al futuro di Varane: ci pensa il Manchester United

Secondo quanto riporta ‘don balon’, infatti, il futuro del forte centrale francese sarebbe sempre più in bilico. Pesa una stagione con troppe ombre per il Real Madrid, che è in corsa in campionato e Champions League, ma con troppi passi falsi all’attivo. Il possibile addio di Sergio Ramos sarebbe un altro elemento essenziale per l’eventuale partenza di Varane.

La trattativa per il rinnovo di contratto del francese, inoltre, procede a rilento e il calciatore vede il suo futuro sempre più lontano dai Blancos, iniziando a valutare l’addio. Una delle piste principali per il francese sarebbe il Manchester United. Dopo diverse stagioni negative, infatti, sta rinascendo in Premier League dove occupa il secondo posto. I Red Devils cercano un partner di livello per Maguire e Varane sembrerebbe proprio il profilo giusto, nel pieno della carriera.

La valutazione del calciatore, però, non è affatto bassa e si attesta attorno ai 70 milioni di euro. La Juventus, se dovesse verificarsi questo scenario resterebbe esclusa dalla corsa al calciatore.