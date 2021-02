Bomba di calciomercato: c’è il patto tra Raiola e la Juventus per prendersi il difensore centrale del Milan Romagnoli a parametro zero nel 2022

Il Milan potrebbe perdere una delle sue punte di diamante a parametro zero. Mino Raiola, infatti, avrebbe proposto alla Juventus, per il calciomercato del 2022, Alessio Romagnoli come alternativa a Giorgio Chiellini.

Calciomercato Juventus, Raiola propone Romagnoli | Che sgarbo al Milan

Una suggestione clamorosa incomincia a serpeggiare dalle parti di Torino, a proporla il super procuratore dei giocatori Mino Raiola.

Con il contratto in scadenza nel giugno del 2022, Alessio Romagnoli potrebbe diventare il vero uomo mercato, a parametro zero, se decidesse di non rinnovare il suo accordo con il Milan, dell’estate prossima. Per questo motivo e per poter sbaragliare la concorrenza già in partenza, il suo agente lo avrebbe proposto ai diretti concorrenti della Juventus.

Dato per assodato il rinnovo dell’eterno Giorgio Chiellini fino al 2022, anno in cui compirà 38 anni e probabilmente appenderà le scarpette al chiodo, il romano, classe ’95, pagato 25 milioni di euro dai rossoneri nel 2015, sarebbe il sostituto ideale come centrale difensivo mancino. Un’occasione da non perdere, insomma.

