Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus potrebbe provare a chiudere un altro affare in Bundesliga dopo quello McKennie fin qui rivelatosi molto soddisfacente

La Juventus potrebbe tornare a fare affari in Germania nella prossima sessione estiva di calciomercato. L’ultimo si è rivelato fin qui molto soddisfacente, parliamo naturalmente di quello che ha avuto come protagonista Weston McKennie. Lo statunitense è stato preso dallo Schalke 04 in prestito con obbligo di riscatto condizionato fissato a 18,5 milioni di euro più altri 7 di bonus, poco alla fine per un calciatore di soli 22 anni con potenzialità importanti e fin qui autore di una stagione molto positiva.

Calciomercato Juventus, tentativo per Neuhaus del Borussia M’Gladbach: ‘carta’ Raiola

Stando alle indiscrezioni della ‘Bild’ i bianconeri sono interessati a Florian Neuhaus, centrocampista che mescola qualità a quantità in forza al Borussia Moenchengladbach e, per la medesima fonte, già nel mirino di Inter e Milan oltre che di diverse big europee, Bayern Monaco su tutte. Parliamo di un classe ’97 di ottimo livello, capace di essere un valido interprete in entrambe le fasi di gioco e con già una buonissima esperienza a livello internazionale acquisita in questi anni con la maglia bianconeroverde. Nel suo contratto in scadenza a giugno 2024 è presente una clausola risolutiva fissata a 40 milioni di euro, una cifra elevata vista la crisi attuale che però Paratici e soci possono provare ad abbassare con l’inserimento di una contropartita tecnica: vale a dire Federico Bernardeschi.

Il classe ’94 nativo di Carrara sta deludendo anche quest’anno nonostante i tentativi ripetuti di Pirlo, per la Juve resta così cedibilissimo a patto che arrivi l’offerta, anzi l’occasione giusta. Giusta sarebbe senz’altro quella che le consentirebbe di mettere le mani su Neuhaus, affidandosi alla maestria di Mino Raiola. Il potente agente, rappresentante pure dello stesso ex Fiorentina, vanta infatti eccellenti relazioni con il club teutonico, non a caso nel luglio 2019 ci ha piazzato uno dei suoi ‘gioielli’ più pregiati, cioè Marcos Thuram. Bernardeschi, valutato una ventina di milioni, e circa 18 milioni cash: questa l’offerta che, tramite Raiola, la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe offrire al Gladbach per Neuhaus. I tedeschi abboccheranno all’amo?

A.R.