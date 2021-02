La Juventus è sempre attiva sul calciomercato ma due colpi importanti potrebbero presto sfumare: scambio in Liga!

È un momento sicuramente tranquillo quello che sta vivendo la Juventus, che dopo tanti mesi delicati si sta rialzando nel migliore dei modi e nel 2021 in campionato ha collezionato quasi esclusivamente vittorie fin qui. L’unica macchia è quella di metà gennaio contro l‘Inter, che successivamente è stata riscattata nel migliore dei modi attraverso il doppio confronto in Coppa Italia con i nerazzurri. Questa volta infatti i bianconeri hanno avuto la meglio, conquistando l’accesso alla finale.

Eppure non sono mancate le sfide complicate in questo mese, ma la compagine allenata da Andrea Pirlo si è comportata nel migliore dei modi. Quest’oggi ci sarà l’ennesima gara difficile allo Stadio “Maradona” contro il Napoli, che vorrà provare a vendicarsi dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana. Mercoledì poi si chiuderà il ciclo di big match con la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto.

Calciomercato Juventus, sfumano Militao e Isco: diventano pedine di scambio per Kounde

Mentre la squadra pensa solo ed esclusivamente al campo per vivere un finale di stagione importante, la società non smette di lavorare per programmare il futuro e continua a tenere d’occhio le varie situazioni di calciomercato. La dirigenza infatti continua a seguire i big in uscita dalle diverse squadre europee. Intanto potrebbe esserci presto una beffa in arrivo dalla Spagna.

Negli scorsi mesi Fabio Paratici ha seguito anche calciatori come Isco o Eder Militao del Real Madrid, ma proprio questi due nomi potrebbero finire in un’operazione con un’altra squadra. Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, infatti, entrambi i calciatori sarebbero considerati dal Real Madrid la giusta pedina di scambio per arrivare al difensore del Siviglia Jules Kounde. Il francese è stato seguito da diverse big già in passato ma il dirigente Monchi lo aveva blindato rinunciando a ogni attacco.

Per la prossima estate potrebbe esserci un nuovo tentativo e se il Real Madrid dovesse riuscire a strappare il francese dal Siviglia mettendo sul piatto Isco e Militao arriverebbe una doppia beffa per la Juventus che perderebbe di vista due possibili obiettivi sul calciomercato.