La Juventus cerca nuove occasioni di calciomercato e potrebbe arrivare un affare clamoroso: ‘scippo’ dall’Inter

È stata una stagione particolare fin qui quella vissuta dalla Juventus, che dopo tanti alti e bassi sta provando a rialzarsi in maniera definitiva a suon di vittorie. Il 2020 era stato chiuso nel peggiore dei modi con la sconfitta per 0-3 contro la Fiorentina in casa mentre in questo 2021 sono arrivate quasi esclusivamente vittorie, ad eccezione della gara di metà gennaio con l’Inter nella quale i nerazzurri si sono imposti per 2-0 allo Stadio “San Siro”.

Contro la compagine allenata da Antonio Conte però è già arrivata la rivincita in Coppa Italia, nella quale i bianconeri si sono imposti per 2-1 totale tra andata e ritorno. Questi risultati hanno permesso di conquistare l’accesso alla finale della competizione, dove affronteranno l’Atalanta. Mercoledì poi ci sarà anche la sfida di Champions League contro il Porto che sarà valevole per la gara di andata degli ottavi di finale.

Calciomercato Juventus, si va a caccia di occasioni: c’è la suggestione Hakimi

Mentre la squadra lavora sul campo e va a caccia di una serie di vittorie per salire in classifica, la società studia nuove occasioni di calciomercato da provare a portare a termine nella prossima estate. E chissà che uno di questi affari non arrivi proprio dalla storica rivale, ovvero l’Inter, che non sta vivendo un buon momento. I nerazzurri infatti stanno rimandando diverse spese e tra queste c’è anche quella del trasferimento di Achraf Hakimi.

Il marocchino è stato acquistato dal Real Madrid la scorsa estate per 40 milioni di euro più 5 di bonus, ma l’Inter non ha ancora versato la cifra alla società ‘Blancos’ per via dei problemi economici attuali. A questo punto anche la Juventus potrebbe pensare all’acquisto dell’esterno destro in futuro per un colpo che avrebbe del clamoroso. Un po’ come successe qualche anno fa con Joao Cancelo che non fu riscattato dall’Inter e si accasò in bianconero alla Juventus.

In questa stagione Hakimi sta stupendo tutti con le sue prestazioni e grazie ai tanti gol e assist realizzati in questi mesi si inserisce sicuramente tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Al momento ovviamente non ci sono avvisaglie sul fatto che l’Inter non riesca a pagarlo, ma qualora dovessero nascere problemi allora non si può escludere nessuna destinazione.