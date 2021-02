In estate potrebbe spuntare uno scenario interessante tra Roma e Juventus che vede coinvolti due difensori

A gennaio Roma e Juventus hanno operato sul calciomercato con grande oculatezza. I bianconeri non hanno acquistato nessuno e anzi hanno ceduto, soprattutto alcuni giovani, mentre i giallorossi hanno ingaggiato Stephan El Shaarawy e Bryan Reynolds strappandolo proprio a Paratici. Le due società però restano in ottimi rapporti, come hanno dimostrato alcune operazioni nelle stagioni passate tra Pellegrini e Spinazzola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il big ha deciso il suo futuro | Juventus ‘beffata’

Calciomercato Juventus, il PSG non convinto di Florenzi: possibile scambio con Rugani

In estate le due società potrebbero tornare a trattare per uno scambio tra giocatori che sono destinati a rientrare alle basi. Parliamo di Alessandro Florenzi e Daniele Rugani. Il difensore centrale classe ’94 è tornato dopo 6 mesi in prestito al Rennes in cui non ha quasi mai visto il campo ed è rientrato per poi firmare con il Cagliari. L’ex Empoli tornerà in bianconero in estate, ma ormai è fuori dal progetto. Allo stesso tempo, il riscatto da parte del PSG di Florenzi ora sembra in pericolo: secondo ‘Il Romanista’, infatti, alcuni veterani dello spogliatoio non lo vedrebbero all’altezza di un club come il PSG.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio colpo dal Sassuolo | Via Bernardeschi

E anche Pochettino non sarebbe così convinto di tenerlo e di far spendere 9 milioni alla società. Florenzi potrebbe quindi tornare alla Roma, ma soprattutto in caso di permenenza di Fonseca (con la qualificazione in Champions) avrebbe le porte chiuse. E alla Juventus farebbe comodo un giocatore così duttile ed esperto, in un ruolo in cui Pirlo ha la coperta corta. Per questo lo scambio potrebbe anche prendere corpo in estate, visto anche che Smalling in giallorosso non sta dando grandi garanzie a livello fisico.

F.I.