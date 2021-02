La Juventus potrebbe piazzare un altro colpo dopo Locatelli: il sacrificato dovrebbe essere Federico Bernardeschi

La Juventus è alle prese con diverse scelte da fare in sede di mercato. La scorsa estate si è liberata di esuberi che non rientravano più nei piani di Andrea Pirlo. Alcuni sono andati in prestito, come De Sciglio, Rugani e Douglas Costa. Altri, però, sono rimasti. Come per esempio Federico Bernardeschi. L’esterno d’attacco ha un ingaggio molto alto -circa 4 milioni di euro a stagione-, e poche squadre possono permetterselo. In più, sono arrivati anche diversi rifiuti come quello al Napoli. L’ex Fiorentina è dunque rimasto in bianconero, ma i minuti collezionati sono pochi.

Juventus, oltre a Locatelli anche Berardi

Se Bernardeschi dovesse lasciare la Juventus, il ds Fabio Paratici si riverserebbe sul mercato. Diversi sono i profili valutati dal club bianconero, soprattutto dal campionato italiano. In estate è arrivato Chiesa dalla Fiorentina e potrebbero essere anche altri i colpi, stavolta dal Sassuolo. Uno degli obiettivi sembra essere Manuel Locatelli, che sta vivendo la stagione migliore della sua carriera, grazie anche all’apporto di De Zerbi. Sul centrocampista italiano sembra esserci anche l’interesse del Manchester City di Guardiola. Il Sassuolo valuta il giocatore non meno di 35 milioni di euro.

Oltre a Manuel Locatelli, però, nel corso degli ultimi anni anche Domenico Berardi è stato accostato alla Juve parecchie volte, soprattutto nei suoi primi anni in Serie A. Ha subito anche un calo durante gli anni, ma con De Zerbi non solo si è ripreso, ma è diventato sempre più fondamentale per il gioco dei neroverdi. Paratici, dunque, potrebbe puntare su entrambi i giocatori. Prima, però, bisogna trattare con l’ad Carnevali. Il costo di Berardi si aggira sui 25 milioni di euro. I rapporti tra le due società sono comunque molto buoni. Entrambi andrebbero ad alimentare la colonia ‘italiana’ della Juve, che nelle ultime stagioni ha perso dei pezzi.

Tuttavia, per rendere possibile l’operazione Berardi, c’è bisogno di un’uscita. E qui subentra il discorso Bernardeschi, che dovrebbe andar via per 20 milioni di euro. Un gruzzoletto unito al risparmio per l’ingaggio che permetterebbe alla Juventus di muoversi sul mercato.