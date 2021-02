L’exploit di Pessina sembra chiudere ulteriormente spazio a Malinovskyi che potrebbe diventare nuovamente uomo mercato in estate. Duello Inter-Milan

Dal campo al mercato il derby tra Inter e Milan potrebbe presto vivere un nuovo capitolo. Le due società potrebbero infatti ritrovarsi faccia a faccia anche in sede di calciomercato dove l’occasione giusta potrebbe arrivare direttamente dall’Atalanta. A Bergamo infatti hanno grandissima abbondanza sulla trequarti dove oltre al veterano Ilicic sta brillando nelle ultime uscite il talento del polivalente Matteo Pessina, centrocampista offensivo autore di una straordinaria doppietta in Coppa Italia contro il Napoli. L’ex Verona ha fatto ben presto dimenticare l’addio del ‘Papu’ Gomez inserendo una nuova freccia affidabile alla faretra di Gasperini. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter e Milan, duello per Malinovskyi: chiuso all’Atalanta

Proprio l’enorme abbondanza nel comparto offensivo dell’Atalanta potrebbe fornire un ottimo assist di mercato a Inter e Milan. Nello specifico l’esplosione di Pessina e la presenza di Ilicic oltre ai vari Miranchuk, Muriel e Kovalenko potrebbero ridurre ulteriormente le chance di impiego di Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ucraino in questa prima metà di stagione è stato spesso e volentieri impiegato a partita in corso, con solo poche e sporadiche chance dal primo minuti per dimostrare il proprio valore.

Malinovskyi ha quindi inevitabilmente rallentato il proprio percorso di crescita a causa di un minutaggio non proprio in linea con le aspettative che ne ha anche condizionato il rendimento. Con un Pessina più nel motore appare dunque ostico per l’ex Genk andare a conquistare un posto da titolare, motivo per cui il ragazzo nei prossimi mesi rifletterà attentamente sul proprio futuro ponderando anche l’addio. È qui che entrano in gioco le milanesi con l’Inter che già nel recente passato era stata accostata al ragazzo. I problemi societari ed economici della compagine nerazzurra potrebbero però favorire il sorpasso ad opera del Milan che dal canto suo potrebbe avere bisogno di un trequartista di talento soprattutto nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo col Real Madrid per la permanenza di Brahim Diaz.