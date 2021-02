L’Inter programma la prossima stagione ed pensa a una sostituzione in panchina: piace Inzaghi, ma la trattativa è complicata. Scambio di giocatori nell’affare

Il futuro prossimo dell’Inter è un grosso punto interrogativo. La squadra nerazzurra – in piena crisi economica – pianifica le strategie per la stagione che verrà e potrebbe operare diversi cambi. Il primo in bilico è Antonio Conte, fuori da tutte le coppe ed in corsa solo per lo scudetto: se dovesse finire senza successi, la sua permanenza sarebbe a rischio e la società ha messo tra i possibili obiettivi anche Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, idea Inzaghi per la panchina

La trattativa per portare a Milano il tecnico piacentino appare assai complicata, ma possibile. Simone Inzaghi ha messo la Lazio come priorità, ma il rinnovo stenta ad arrivare. In scadenza il prossimo giugno, l’allenatore dovrebbe prolungare di tre anni a 2,5 milioni a stagione più bonus legati ai risultati della squadra. La proposta di Lotito è arrivata, ma Inzaghi non firma, ed aspetta che vangano limati alcuni dettagli.

In questo stand-by potrebbe inserirsi l’Inter, squadra che garantirebbe a Inzaghi uno stipendio maggiore e quel salto di qualità ricercato da un tecnico ambizioso come lui. Nel weekend si gioca proprio Inter-Lazio, occasione ideale per vederlo all’opera da vicino e poter mettere in ballo anche alcuni giocatori nell’affare.

Calciomercato Inter, scambio di giocatori con la Lazio

Simone Inzaghi può portare con sé Joaquin Correa, attaccante vicino all’Inter nel 2015 prima del suo approdo alla Sampdoria. In scadenza con la Lazio nel 2024, l’argentino ha un valore di mercato di circa 35-40 milioni che i nerazzurri potrebbero abbassare inserendo una contropartita tecnica. L’Inter può proporre uno scambio con Stefano Sensi, anche lui legato da un contratto sino al 2024, ma finito ai margini delle rotazioni.

La Lazio ha bisogno di un regista che possa garantire un ricambio di qualità a Lucas Leiva, giunto alla soglia dei 35 anni. Sensi può essere venduto per 15-20 milioni, con l’Inter che poi ne metterebbe altrettanti per prelevare Correa. L’arrivo di Inzaghi, a zero se non rinnova, garantirebbe una guida esperta in panchina e low cost, visto l’attuale ingaggio di Conte che supera gli 11 milioni a stagione.