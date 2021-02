Calciomercato Juventus, Bentancur per il Barcellona | Lo porta Monchi

La Juventus potrebbe presto subire l’assalto a uno dei suoi titolari sul calciomercato. La rivoluzione in società potrebbe portare al colpo a centrocampo per la big

La Juventus ha cercato molto un nuovo equilibrio a centrocampo in questa stagione. I bianconeri, in particolare, hanno alternato diverse alternative in mediana dopo l’arrivo di Andrea Pirlo. Una delle opzioni più credibili è sicuramente Rodrigo Bentancur che sta dimostrando anche in questa stagione tutte le sue qualità e la grinta in mezza al campo.

Il calciatore che è cresciuto molto in Italia e con la maglia della Juventus, sia nel ruolo di mediano puro che di interno di centrocampo. Anche nello scacchiere di Pirlo, è un interprete di cui difficilmente farà a meno nel prossimo futuro. Rappresenta, infatti, uno dei talenti su cui la società intende puntare, a meno che non arrivino offerte pesanti sul calciomercato. In tal senso, attenzione alla possibile rivoluzione in società in un top club spagnolo che potrebbe avere effetti immediati sul mercato. Ecco il nuovo scenario e le possibili conseguenze.

Calciomercato Juventus, assalto del Barcellona per Bentancur: cifre e dettagli

E’ così che il futuro del centrocampista potrebbe presto intrecciarsi con quello del Barcellona nel prossimo futuro. La prospettiva di un cambio in società con il ritorno di Joan Laporta alla presidenza potrebbe portare a scelte forti nella dirigenza del club. In tal senso, secondo quanto riportano dalla Spagna, attenzione al profilo di Monchi che potrebbe lasciare il Siviglia e sbarcare in blaugrana. Il dirigente è una vecchia conoscenza del calcio italiano, dove si è messo in evidenza alla Roma.

L’arrivo di Monchi potrebbe avere come conseguenza l’assalto a Bentancur da parte del Barcellona. La Juventus, però, non ha alcuna intenzione di privarsi del centrocampista, se non per un’offerta veramente importante. Si parla di una cifra di 55-60 milioni di euro. Vedremo se la pista si surriscalderà sul calciomercato nei prossimi mesi.