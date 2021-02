Napoli-Juventus, tre assenze pesanti per Andrea Pirlo che, però, trova anche un gradito ritorno: i convocati dei bianconeri in vista del match di domani

Nonostante il momento difficile dell’amico-rivale Gennaro Gattuso, Napoli-Juventus resta una partita da non sottovalutare per Andrea Pirlo. Tra le fila degli azzurri sono attesi diversi indisponibili, ma anche la rosa bianconera dovrà fare a meno di qualche pedina illustre, in vista della spedizione napoletana. Per la trasferta del Maradona, infatti, la Juventus dovrà fare a meno di Dybala, Arthur e Ramsey, ancora out per problemi fisici, mentre ritrova posto (almeno nelle convocazioni) Leonardo Bonucci. Di seguito la lista completa dei convocati bianconeri.