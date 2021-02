Nessuna data ancora disponibile per il recupero di Juventus-Napoli dell’andata: tutti gli scenari e le date ipotetiche

Juve–Napoli atto secondo. Le due rivali tornano a sfidarsi in campionato, per la prima volta in stagione, dopo la partita di Supercoppa vinta dai bianconeri. Una delle sfide più sentite dell’intera Serie A, spesso palcoscenico negli ultimi anni di scontri scudetto, e infuocata in questi mesi dalla vicenda della gara di andata. Il Collegio di Garanzia del CONI, accettando il ricorso del club azzurro, ha infatti sancito il recupero del match dell’Allianz Stadium, in un primo momento assegnato ai bianconeri a tavolino. Tuttavia, ad oggi, ancora non c’è ancora una data utile per recuperare la partita dell’andata. È il primo caso nella storia della Serie A in cui viene disputata prima la gara di ritorno. Ecco gli scenari e tutte le ipotetiche date per recuperare Juventus-Napoli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Recupero Juventus-Napoli, scenari e date ipotetiche

Almeno fino al weekend del 13 e 14 marzo, con il ritorno delle coppe europee le due squadre giocheranno ogni tre giorni e non c’è una data disponibile per il recupero. La Juve, infatti, sarà impegnata negli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, mentre il Napoli nel doppio confronto con il Granada valido per l’accesso agli ottavi di Europa League. In caso di eliminazione ai sedicesimi, la prima data utile potrebbe essere nel turno infrasettimanale (16 o 17) tra i weekend del 13 e 14 e 20 e 21 marzo. Se invece la squadra di Gattuso dovesse accedere agli ottavi di Europa League, il calendario si farebbe ancora più stretto.

A fine marzo, infatti, è prevista anche un’altra pausa per le Nazionali che non permetterebbe il recupero, e ad aprile tornerà anche la Champions in caso di passaggio del turno della squadra di Pirlo. Perso anche lo slot del 19 maggio, con la Juventus che sarà impegnata nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Non ci sarà insomma una data disponibile fino all’eliminazione di una o entrambe le squadre dalle rispettive competizioni europee. E il calendario si fa sempre più corto e fitto.