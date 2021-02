Continuano le polemiche dopo Juventus-Inter, la semifinale di Coppa Italia, a finire sotto l’occhio del ciclone ora è Leonardo Bonucci

La Juventus è in finale di Coppa Italia con l’Atalanta, ma le polemiche per la gara contro l’Inter ancora non sono finite. Dopo la diatriba tra Antonio Conte, allenatore dei nerazzurri, e Andrea Agnelli, presidente dei torinesi, adesso è il turno di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero e della Nazionale è stato accusato di essere scorretto in campo, queste le ultime notizie.

Juventus, Musmarra: “Bonucci è fastidioso” | Le parole del giornalista

A puntare il dito contro Bonucci è Alfio Musmarra. “All’andata, Bonucci ha avuto un atteggiamento fastidioso – ha detto il giornalista su Top Calcio 24 -. Ma a lui non dicono mai niente, perché? È giusto avere lo stesso metro di giudizio nei confronti di tutti, altrimenti non ha senso”.

L’intervento, poi, si è concentrato su quanto successo a Gigio Donnarumma durante gli ottavi di finale contro il Torino: il portiere del Milan, infatti, è stato espulso dalla panchina a causa delle proteste, una sanzione che invece non è arrivata per il difensore della Juventus che, nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, vinta dai bianconeri per 2-1 a San Siro, si era comportato allo stesso modo. Musmarra ha infatti aggiunto: “Qual è la differenza con l’espulsione di Donnarumma dalla panchina?”

Juventus, Avella: “Bonucci al Milan è stato espulso, coi bianconeri neanche un giallo” | L’attacco

A fare da eco al giornalista, ci ha pensato Stefano Avella, avvocato, sempre su Top Calcio 24. “A Bonucci viene concesso tutto, non è la prima volta”, ha ribadito durante la trasmissione riferendosi proprio alla gara di andata contro l’Inter, in cui l’azzurro aveva protestato senza però ricevere alcuna sanzione dal giudice di gara.

“Quando era al Milan – ha ricordato ancora l’avvocato – non era così, prese diversi cartellini rossi. Alla Juventus è difficile anche ammonirlo”. Nella stagione in corso, il viterbese ha all’attivo tre ammonizioni e neanche un’espulsione, nell’anno passato tra le fila dei rossoneri, nel 2017-2018, invece, Bonucci aveva collezionato cinque cartellini gialli e uno rosso.

Sono però due le stagioni, entrambe con la casacca della Juventus, in cui il centrale difensivo ha ottenuto più sanzioni: nel 2012-13 e l’anno scorso, Bonucci è arrivato a quota 10 ammonizioni, con neanche un’espulsione però.

M.P.