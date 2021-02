Arrivano novità importanti riguardo l’attaccante Edin Dzeko: c’è l’annuncio ufficiale direttamente attraverso i social

È una stagione ricca di alti e bassi quella vissuta fin qui dalla Roma, che ha alternato prestazioni importanti a gare sicuramente deludenti che hanno portato i giallorossi fuori dalla lotta per la Coppa Italia. In campionato invece c’è un distacco di nove punti dalla prima posizione in classifica mentre al momento si riesce a mantenere la quarta posizione in classifica (a pari punti con la Lazio) che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League, ovvero l’obiettivo primario della compagine allenata da Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, Dzeko cambia agente: Lucci nuovo procuratore

Intanto dopo tante discussioni su Edin Dzeko nella sessione invernale di calciomercato, arriva una svolta ufficiale per il bosniaco. In questi minuti infatti è stato annunciato ufficialmente il passaggio del bomber della Roma nella scuderia del procuratore Alessandro Lucci. Questa novità potrebbe essere importante per il futuro visti gli ottimi rapporti dell’agente con squadre come Inter e Juventus.

In questi mesi di stagione il bosniaco ha collezionato 21 presenze tra campionato e coppe e ha realizzato 8 reti. Il mese di gennaio lo ha saltato quasi tutto per via dei noti screzi con il tecnico Fonseca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Lucci (@worldsocceragency)

Da non sottovalutare anche possibili destinazioni estere come Inghilterra e Spagna, dove i buoni rapporti riguardano soprattutto il Valencia.