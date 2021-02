Isco avrebbe accettato l’idea di uno scambio con il Siviglia, rimanendo quindi nella Liga: si allontana la Serie A

Il calciomercato non si ferma mai. Le grandi della Serie A sono sempre alla ricerca di importanti rinforzi per affrontare al meglio i numerosi impegni, alzando il più possibile l’asticella. Uno dei giocatori più seguiti nell’ultimo periodo è sicuramente Isco alarcon, trequartista in uscita dal Real Madrid. Il giocatore rappresenterebbe un vero e proprio salto di qualità per diverse squadre nel nostro campionato e, per questo motivo, le società monitorano la situazione legata al suo futuro e provano a studiare un eventuale affondo. Il fuoriclasse spagnolo pare, però, allontanarsi dall’Italia.

Calciomercato, Isco accetta il Siviglia

Il Real Madrid sta continuando ad affrontare un periodo abbastanza negativo in stagione. Dalla qualificazione agli ottavi di Champions League in bilico fino all’ultima giornata alla distanza rilevante in classifica nella Liga dalla capolista Atletico Madrid, fino alla sorprendente eliminazione dalla Coppa del Re contro l’Alcoyano, squadra di Serie C spagnola.

La società guidata da Florentino Perez pensa a rilevanti cambiamenti in vista della prossima stagione. Oltre ad un possibile rimpiazzo di Zidane per la panchina, la dirigenza continua a pensare al futuro di Isco, giocatore non più centrale nei piani dei ‘Blancos’. In stagione, infatti, ha collezionato solo 14 presenze e 1 assist tra campionato e Champions League.

Calciomercato, scambio Isco-Kounde: si allontana la Serie A

Secondo ‘Central Defense’, inoltre, i ‘Galacticos’ starebbero cercando un importante profilo per la difesa e avrebbero individuato in Jules Kounde un possibile obiettivo. Il centrale francese del Siviglia (classe ’98) sta facendo vedere cose molto importanti e ha una clausola rescissoria di 80 milioni di euro. Per abbassare il suo prezzo, il Real potrebbe cercare di proporre uno scambio proprio con Isco, giocatore molto apprezzato dal tecnico del club andaluso Lopetegui, che lo ha già allenato in passato durante la sua esperienza a Madrid.

Il trequartista vedrebbe di buon occhio questa possibilità, che gli permetterebbe di recuperare fiducia e continuità rimanendo nel suo paese natale. Questo apprezzamento allontana, di conseguenza, l’interesse di altri club. In particolare, Juventus e Inter continuavano a monitorare il giocatore e negli ultimi giorni si era parlato anche dell’attenzione del Napoli sul 28enne. Situazione in via di sviluppo, con il futuro di Isco che pare allontanarsi dalla Serie A.

