Calciomercato Napoli, Spalletti tifa Juventus | Lo scenario

Il Napoli potrebbe dire addio a Gennaro Gattuso dopo la partita con la Juventus: lo scenario con protagonista Spalletti

Il futuro di Gennaro Gattuso al Napoli è incerto. Aurelio De Laurentiis non ha ancora preso una decisione definitiva e il silenzio del patron partenopeo non fa altro che alimentare le voci di un addio del tecnico. La sconfitta in Supercoppa con la Juventus e l’uscita dalla Coppa Italia hanno aumentato il malumore del presidente. Una situazione scomodissima, anche perché Gattuso ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E il Napoli sta già valutando alcuni allenatori per il futuro.

Napoli-Juventus, Spalletti ‘tifa’ per i bianconeri

Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, la partita con la Juventus sarà decisiva per Gennaro Gattuso. In caso di sconfitta, infatti, il Napoli potrebbe sostituire il suo allenatore. Diversi nomi in ballo, come per esempio Rafa Benitez o Maurizio Sarri. Ma il nome più caldo per avviare un nuovo progetto è quello di Luciano Spalletti. Il tecnico è ancora fermo dopo l’esperienza all’Inter e sarebbe contento di tornare a rimettersi in gioco.

Tuttavia, non è una trattativa facile. Spalletti percepisce ancora lo stipendio dall’Inter e non è interessato a essere traghettatore per pochi mesi. L’allenatore toscano vuole la possibilità di lavorare su più anni per rimettere in piedi un gruppo che sembra aver raggiunto il canto del cigno. Sono state tante le sconfitte del Napoli in stagione: contro l’Atalanta è arrivata la decima. Troppo, per una squadra che aspira al ritorno in Champions League e a portare a casa un titolo.

Ancora la Juventus sul cammino di Gattuso, una partita che potrebbe sancire la fine della sua avventura al Napoli. E sembra inevitabile che Spalletti involontariamente preferisca che i bianconeri vincano allo Stadio Maradona. L’eventuale sconfitta, infatti, metterebbe De Laurentiis in una posizione molto difficile e l’ex Inter avrebbe la possibilità anche di imporre le sue condizioni. C’è ancora un’Europa League da giocare, giovedì la sfida al Granada. E il Napoli si trova al sesto posto, a -3 da Lazio e Roma ma con una partita in meno -tra l’altro, sempre con la Juve-.